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فحص "كورونا".. شرط أساسي لعودة "ميسي" للملاعب

إرسال فريق طبي لأخذ مسحة منه

أرسلت إدارة برشلونة فريقًا طبيًّا إلى منزل الأرجنتيني ليونيل ميسي، من أجل الحصول على مسحة طبية للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت صحيفة "أولي" الأرجنتينية، الأحد: إن ميسي خضع للفحص بشكل مؤكد، لذلك فإنه ينتظر النتيجة النهائية للعودة إلى تدريبات يوم الاثنين.

ومن المتوقّع أن يعود ليونيل إلى التدريبات بشكل منفرد خلال الأيام القادمة؛ تمهيدًا لدخوله التمرين الجماعي تحت قيادة الهولندي رونالد كومان.

برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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فحص "كورونا".. شرط أساسي لعودة "ميسي" للملاعب
سبق

أرسلت إدارة برشلونة فريقًا طبيًّا إلى منزل الأرجنتيني ليونيل ميسي، من أجل الحصول على مسحة طبية للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت صحيفة "أولي" الأرجنتينية، الأحد: إن ميسي خضع للفحص بشكل مؤكد، لذلك فإنه ينتظر النتيجة النهائية للعودة إلى تدريبات يوم الاثنين.

ومن المتوقّع أن يعود ليونيل إلى التدريبات بشكل منفرد خلال الأيام القادمة؛ تمهيدًا لدخوله التمرين الجماعي تحت قيادة الهولندي رونالد كومان.

06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442
04:54 PM

فحص "كورونا".. شرط أساسي لعودة "ميسي" للملاعب

إرسال فريق طبي لأخذ مسحة منه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أرسلت إدارة برشلونة فريقًا طبيًّا إلى منزل الأرجنتيني ليونيل ميسي، من أجل الحصول على مسحة طبية للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت صحيفة "أولي" الأرجنتينية، الأحد: إن ميسي خضع للفحص بشكل مؤكد، لذلك فإنه ينتظر النتيجة النهائية للعودة إلى تدريبات يوم الاثنين.

ومن المتوقّع أن يعود ليونيل إلى التدريبات بشكل منفرد خلال الأيام القادمة؛ تمهيدًا لدخوله التمرين الجماعي تحت قيادة الهولندي رونالد كومان.

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