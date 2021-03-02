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منتدى المشاريع المستقبلية.. ألف مشروع لـ37 جهة كبرى بقيمة 600 مليار ريال

لإيجاد الفرص للمقاولين والمستثمرين في المجال  من خلال تعرفهم على تفاصيلها

تنظم الهيئة السعودية للمقاولين، منتدى المشاريع المستقبلية، الذي من شأنه توفير ما يُقارب 1000 مشروع تعرضها أكثر من 37 جهة كبرى من القطاعات الحكومية والخاصة والهيئات، بقيمة تتجاوز 600 مليار ريال.
ويُعد المنتدى منصةً لعرض المشاريع المستقبلية في الشرق الأوسط، لإيجاد الفرص للمقاولين والمستثمرين في مجال المقاولات من خلال تعرفهم على تفاصيل المشاريع الضخمة المطروحة والتقدّم لها والتعرف على آلية المنافسة عليها تحت سقف واحد، مما يُحسن ويُنظم خطط العاملين في القطاع بمعرفة الوقت الزمني للمشروعات والتكلفة المُقدرة لها، ليحصل المقاول على فُرص تُمكّنه من الارتقاء بالعمل وبناء شبكة واسعة من العلاقات وإيجاد الشراكات بين المقاولين والمستثمرين والمهتمين في قطاع المقاولات.
وسيُعقد منتدى المشاريع المستقبلية افتراضيًّا هذا العام من تاريخ 22 - 24 مارس، حيث يُتيح فرصة التسجيل والتقدم للمشاريع والمُسابقة عليها، لمن بداخل وخارج المملكة على الرابط www.saudifpf.com.
وتأسست الهيئة السعودية للمقاولين بقرار من مجلس الوزراء؛ بهدف تنظيم وتطوير قطاع المقاولات وبناء الكفاءات الإنتاجية المميزة، وإيجاد بيئة آمنة ذات جودة عالمية؛ لذا فإنها تأخذ على عاتقها محاولة إيجاد حلول فاعلة للتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي من خلال مبادرات عدة من شأنها التشجيع على الابتكار، وتعزيز عملية التواصل بين الأطراف ذات العلاقة سواء القطاع العام أو الخاص.

الهيئة السعودية للمقاولين منتدى المشاريع المستقبلية

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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منتدى المشاريع المستقبلية.. ألف مشروع لـ37 جهة كبرى بقيمة 600 مليار ريال
سبق

تنظم الهيئة السعودية للمقاولين، منتدى المشاريع المستقبلية، الذي من شأنه توفير ما يُقارب 1000 مشروع تعرضها أكثر من 37 جهة كبرى من القطاعات الحكومية والخاصة والهيئات، بقيمة تتجاوز 600 مليار ريال.
ويُعد المنتدى منصةً لعرض المشاريع المستقبلية في الشرق الأوسط، لإيجاد الفرص للمقاولين والمستثمرين في مجال المقاولات من خلال تعرفهم على تفاصيل المشاريع الضخمة المطروحة والتقدّم لها والتعرف على آلية المنافسة عليها تحت سقف واحد، مما يُحسن ويُنظم خطط العاملين في القطاع بمعرفة الوقت الزمني للمشروعات والتكلفة المُقدرة لها، ليحصل المقاول على فُرص تُمكّنه من الارتقاء بالعمل وبناء شبكة واسعة من العلاقات وإيجاد الشراكات بين المقاولين والمستثمرين والمهتمين في قطاع المقاولات.
وسيُعقد منتدى المشاريع المستقبلية افتراضيًّا هذا العام من تاريخ 22 - 24 مارس، حيث يُتيح فرصة التسجيل والتقدم للمشاريع والمُسابقة عليها، لمن بداخل وخارج المملكة على الرابط www.saudifpf.com.
وتأسست الهيئة السعودية للمقاولين بقرار من مجلس الوزراء؛ بهدف تنظيم وتطوير قطاع المقاولات وبناء الكفاءات الإنتاجية المميزة، وإيجاد بيئة آمنة ذات جودة عالمية؛ لذا فإنها تأخذ على عاتقها محاولة إيجاد حلول فاعلة للتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي من خلال مبادرات عدة من شأنها التشجيع على الابتكار، وتعزيز عملية التواصل بين الأطراف ذات العلاقة سواء القطاع العام أو الخاص.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
12:45 PM

منتدى المشاريع المستقبلية.. ألف مشروع لـ37 جهة كبرى بقيمة 600 مليار ريال

لإيجاد الفرص للمقاولين والمستثمرين في المجال  من خلال تعرفهم على تفاصيلها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تنظم الهيئة السعودية للمقاولين، منتدى المشاريع المستقبلية، الذي من شأنه توفير ما يُقارب 1000 مشروع تعرضها أكثر من 37 جهة كبرى من القطاعات الحكومية والخاصة والهيئات، بقيمة تتجاوز 600 مليار ريال.
ويُعد المنتدى منصةً لعرض المشاريع المستقبلية في الشرق الأوسط، لإيجاد الفرص للمقاولين والمستثمرين في مجال المقاولات من خلال تعرفهم على تفاصيل المشاريع الضخمة المطروحة والتقدّم لها والتعرف على آلية المنافسة عليها تحت سقف واحد، مما يُحسن ويُنظم خطط العاملين في القطاع بمعرفة الوقت الزمني للمشروعات والتكلفة المُقدرة لها، ليحصل المقاول على فُرص تُمكّنه من الارتقاء بالعمل وبناء شبكة واسعة من العلاقات وإيجاد الشراكات بين المقاولين والمستثمرين والمهتمين في قطاع المقاولات.
وسيُعقد منتدى المشاريع المستقبلية افتراضيًّا هذا العام من تاريخ 22 - 24 مارس، حيث يُتيح فرصة التسجيل والتقدم للمشاريع والمُسابقة عليها، لمن بداخل وخارج المملكة على الرابط www.saudifpf.com.
وتأسست الهيئة السعودية للمقاولين بقرار من مجلس الوزراء؛ بهدف تنظيم وتطوير قطاع المقاولات وبناء الكفاءات الإنتاجية المميزة، وإيجاد بيئة آمنة ذات جودة عالمية؛ لذا فإنها تأخذ على عاتقها محاولة إيجاد حلول فاعلة للتحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي من خلال مبادرات عدة من شأنها التشجيع على الابتكار، وتعزيز عملية التواصل بين الأطراف ذات العلاقة سواء القطاع العام أو الخاص.

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