النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

توقيف كويتيين بتهمة تهريب سيارة رياضية من السعودية إلى الكويت

من خلال منفذ السالمي

أوقفت السلطات الكويتية أربعة كويتيين من بينهم موظفان في الإدارة العامة للجمارك؛ لمحاولتهم تهريب سيارة رياضية من السعودية إلى داخل الكويت من خلال منفذ السالمي.

وأشارت تقارير كويتية، إلى أن المتهمين قاموا بإزالة اللوحة السعودية ووضع لوحة كويتية، بعد محاولة فاشلة لإدخال السيارة الممنوعة إلى الكويت بلوحات سعودية بناءً على أوامر خاصة من إدارة المرور.

وأضافت، أنه تمّ منع السيارة من دخول الكويت وتركها صاحبها في المنفذ ودخل إلى البلاد بمفرده، وبعد بضعة أيام اكتشف رجال الأمن اختفاء السيارة، وبالعودة إلى كاميرات المراقبة شُوهد شخصٌ يقوم باستبدال لوحات الأرقام السعودية بلوحات كويتية وإدخال السيارة إلى الكويت بمساعدة موظفين في الجمارك.

وقامت الجهات الأمنية بتوقيف المتهمين وتحويلهم إلى التحقيق وتمّ حجز السيارة.

السلطات الكويتية منفذ السالمي تهريب سيارة رياضية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
توقيف كويتيين بتهمة تهريب سيارة رياضية من السعودية إلى الكويت
سبق

أوقفت السلطات الكويتية أربعة كويتيين من بينهم موظفان في الإدارة العامة للجمارك؛ لمحاولتهم تهريب سيارة رياضية من السعودية إلى داخل الكويت من خلال منفذ السالمي.

وأشارت تقارير كويتية، إلى أن المتهمين قاموا بإزالة اللوحة السعودية ووضع لوحة كويتية، بعد محاولة فاشلة لإدخال السيارة الممنوعة إلى الكويت بلوحات سعودية بناءً على أوامر خاصة من إدارة المرور.

وأضافت، أنه تمّ منع السيارة من دخول الكويت وتركها صاحبها في المنفذ ودخل إلى البلاد بمفرده، وبعد بضعة أيام اكتشف رجال الأمن اختفاء السيارة، وبالعودة إلى كاميرات المراقبة شُوهد شخصٌ يقوم باستبدال لوحات الأرقام السعودية بلوحات كويتية وإدخال السيارة إلى الكويت بمساعدة موظفين في الجمارك.

وقامت الجهات الأمنية بتوقيف المتهمين وتحويلهم إلى التحقيق وتمّ حجز السيارة.

30 ديسمبر 2019 - 4 جمادى الأول 1441
08:14 AM

توقيف كويتيين بتهمة تهريب سيارة رياضية من السعودية إلى الكويت

من خلال منفذ السالمي

A A A
خالد علي - الرياض
3
4,693

أوقفت السلطات الكويتية أربعة كويتيين من بينهم موظفان في الإدارة العامة للجمارك؛ لمحاولتهم تهريب سيارة رياضية من السعودية إلى داخل الكويت من خلال منفذ السالمي.

وأشارت تقارير كويتية، إلى أن المتهمين قاموا بإزالة اللوحة السعودية ووضع لوحة كويتية، بعد محاولة فاشلة لإدخال السيارة الممنوعة إلى الكويت بلوحات سعودية بناءً على أوامر خاصة من إدارة المرور.

وأضافت، أنه تمّ منع السيارة من دخول الكويت وتركها صاحبها في المنفذ ودخل إلى البلاد بمفرده، وبعد بضعة أيام اكتشف رجال الأمن اختفاء السيارة، وبالعودة إلى كاميرات المراقبة شُوهد شخصٌ يقوم باستبدال لوحات الأرقام السعودية بلوحات كويتية وإدخال السيارة إلى الكويت بمساعدة موظفين في الجمارك.

وقامت الجهات الأمنية بتوقيف المتهمين وتحويلهم إلى التحقيق وتمّ حجز السيارة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,012
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,585
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,954
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,474

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة