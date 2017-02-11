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"الصحة" تكرم مركز الاتصال ٩٣٧ بصحة عسير

ضمن المناطق المميزة على مستوى المملكة

كرمت وزارة الصحة، مركز الاتصال ٩٣٧ بصحة عسير، ضمن المناطق المميزة.

كما حصلت منطقة عسير على أعلى نسبة تغير إيجابية على مستوى المملكة في مركز الاتصال ٩٣٧.

جاء ذلك بحضور مدير عام مراكز الاتصال بوزارة الصحة، ناصر أبو طالب، ومساعد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير للتخطيط والتحول، الدكتور صالح آل عمير، نيابة عن المدير العام، خلال اللقاء الدوري لضباط مراكز الاتصال ٩٣٧، والذي استضافته صحة عسير في مدينة أبها على مدى يومين؛ لاستعراض الآليات المحدثة، والإنجازات ومناقشة التحدّيات وسبل معالجتها.

وقدّم مدير عام مراكز الاتصال بالوزارة، شكره لفريق عمل تنظيم اللقاء، ولفريق العمل بمراكز اتصال ٩٣٧ على مستوى المملكة، على جهودهم المبذولة لخدمة المرضى والمراجعين وذويهم.

بدوره أكد الدكتور صالح آل عمير، أهمية الأدوار التي يضطلع بها العاملون في مراكز الاتصال ٩٣٧ في الاستماع للملاحظات والإجابة عن التساؤلات.

صحة عسير

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الصحة" تكرم مركز الاتصال ٩٣٧ بصحة عسير
سبق

كرمت وزارة الصحة، مركز الاتصال ٩٣٧ بصحة عسير، ضمن المناطق المميزة.

كما حصلت منطقة عسير على أعلى نسبة تغير إيجابية على مستوى المملكة في مركز الاتصال ٩٣٧.

جاء ذلك بحضور مدير عام مراكز الاتصال بوزارة الصحة، ناصر أبو طالب، ومساعد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير للتخطيط والتحول، الدكتور صالح آل عمير، نيابة عن المدير العام، خلال اللقاء الدوري لضباط مراكز الاتصال ٩٣٧، والذي استضافته صحة عسير في مدينة أبها على مدى يومين؛ لاستعراض الآليات المحدثة، والإنجازات ومناقشة التحدّيات وسبل معالجتها.

وقدّم مدير عام مراكز الاتصال بالوزارة، شكره لفريق عمل تنظيم اللقاء، ولفريق العمل بمراكز اتصال ٩٣٧ على مستوى المملكة، على جهودهم المبذولة لخدمة المرضى والمراجعين وذويهم.

بدوره أكد الدكتور صالح آل عمير، أهمية الأدوار التي يضطلع بها العاملون في مراكز الاتصال ٩٣٧ في الاستماع للملاحظات والإجابة عن التساؤلات.

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
05:56 PM

"الصحة" تكرم مركز الاتصال ٩٣٧ بصحة عسير

ضمن المناطق المميزة على مستوى المملكة

A A A
بندر آل عوض - عسير
0
188

كرمت وزارة الصحة، مركز الاتصال ٩٣٧ بصحة عسير، ضمن المناطق المميزة.

كما حصلت منطقة عسير على أعلى نسبة تغير إيجابية على مستوى المملكة في مركز الاتصال ٩٣٧.

جاء ذلك بحضور مدير عام مراكز الاتصال بوزارة الصحة، ناصر أبو طالب، ومساعد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير للتخطيط والتحول، الدكتور صالح آل عمير، نيابة عن المدير العام، خلال اللقاء الدوري لضباط مراكز الاتصال ٩٣٧، والذي استضافته صحة عسير في مدينة أبها على مدى يومين؛ لاستعراض الآليات المحدثة، والإنجازات ومناقشة التحدّيات وسبل معالجتها.

وقدّم مدير عام مراكز الاتصال بالوزارة، شكره لفريق عمل تنظيم اللقاء، ولفريق العمل بمراكز اتصال ٩٣٧ على مستوى المملكة، على جهودهم المبذولة لخدمة المرضى والمراجعين وذويهم.

بدوره أكد الدكتور صالح آل عمير، أهمية الأدوار التي يضطلع بها العاملون في مراكز الاتصال ٩٣٧ في الاستماع للملاحظات والإجابة عن التساؤلات.

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