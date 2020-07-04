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"الصحة" تعلن تسجيل 4128 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 205929

العراق: 2334 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع إجمالي حالات الشفاء لـ 31077

سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 2334 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 58354 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 106 حالات وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 2368، فيما سجلت 1477 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 31077 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 24909، منهم 333 يرقدون في العناية المركزة.

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العراق: 2334 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 2334 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 58354 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 106 حالات وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 2368، فيما سجلت 1477 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 31077 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 24909، منهم 333 يرقدون في العناية المركزة.

04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441
05:08 PM

العراق: 2334 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع إجمالي حالات الشفاء لـ 31077

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بغداد
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سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 2334 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 58354 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 106 حالات وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 2368، فيما سجلت 1477 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 31077 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 24909، منهم 333 يرقدون في العناية المركزة.

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