وكثفت مليشيا الحوثي من قصفها المدفعي على الأحياء السكنية في منطقة بيرباشا والمطار القديم والضباب غربي المدينة.

وتمكن الجيش اليمني من التصدي لاعتداء المليشيا، بعد معارك استمرت لساعات، مصحوبة بقصف مدفعي وتغطية نارية كثيفة.

وأوضح مصدر عسكري أن المواجهات تركزت في محيط جبل هان وجبهة الصياحي وتباب موكنة والخلوة وماتع غرب المدينة إثر هجوم لمليشيا الحوثي.

لقي سبعة من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية اليوم مصرعهم، وأصيب 15 آخرون في مواجهات مع الجيش الوطني غربي مدينة تعـز اليمنية.

مصرع وإصابة 22 حوثيًا في مواجهات غربي تعـز اليمنية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-07 لقي سبعة من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية اليوم مصرعهم، وأصيب 15 آخرون في مواجهات مع الجيش الوطني غربي مدينة تعـز اليمنية. وأوضح مصدر عسكري أن المواجهات تركزت في محيط جبل هان وجبهة الصياحي وتباب موكنة والخلوة وماتع غرب المدينة إثر هجوم لمليشيا الحوثي. وتمكن الجيش اليمني من التصدي لاعتداء المليشيا، بعد معارك استمرت لساعات، مصحوبة بقصف مدفعي وتغطية نارية كثيفة.

وكثفت مليشيا الحوثي من قصفها المدفعي على الأحياء السكنية في منطقة بيرباشا والمطار القديم والضباب غربي المدينة.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441 05:14 PM

مصرع وإصابة 22 حوثيًا في مواجهات غربي تعـز اليمنية الجيش تصدى لاعتداء المليشيا بعد معارك لساعات





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لقي سبعة من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية اليوم مصرعهم، وأصيب 15 آخرون في مواجهات مع الجيش الوطني غربي مدينة تعـز اليمنية.

وأوضح مصدر عسكري أن المواجهات تركزت في محيط جبل هان وجبهة الصياحي وتباب موكنة والخلوة وماتع غرب المدينة إثر هجوم لمليشيا الحوثي.

وتمكن الجيش اليمني من التصدي لاعتداء المليشيا، بعد معارك استمرت لساعات، مصحوبة بقصف مدفعي وتغطية نارية كثيفة.



وكثفت مليشيا الحوثي من قصفها المدفعي على الأحياء السكنية في منطقة بيرباشا والمطار القديم والضباب غربي المدينة.