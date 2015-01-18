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ثلوج و4 خرائط.. "عاشر أيام المطرية" بتوقيع "المسند": تزحزح وهبوط ومناطق

توقّع رياحاً شمالية قد تثير غباراً على أجزاءٍ من الشرقية وقال: مرتفع جوي يتمركز

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تتأثر أجزاءٌ من شرقي منطقة الرياض، والشرقية، والباحة، وعسير، وذلك خلال اليوم؛ عاشر أيام الحالة المطرية.

وقال "المسند"؛ عبر حسابه على "تويتر"، "تتهيّأ الظروف اليوم الثلاثاء لنزول ندفٍ من الثلوج الخفيفة على أجزاءٍ من حرة الرحى- جنوبي مدينة تبوك، وأن يتمركز مرتفع جوي شمالي السعودية يعمل على هبوط الهواء البارد من طبقات الجو العليا فيسهم في تبريد السطح، ويأتي هذا متزامناً مع تزحزح كتلة هوائية شمالية باردة إلى أجواء السعودية.

وتابع: "الرياح اليوم متوقع أن تكون شمالية نشطة قد تُثير بعض الغبار على أجزاء من الشرقية. "

وأردف: "4 خرائط ترسم تمدُّد الكتلة الباردة توضح درجة الحرارة المتوقعة عند الساعة السادسة صباح الثلاثاء والأربعاء، مقارنة بيومَي الجمعة والسبت؛ حيث تكمن شدتها يوم السبت، والصفر المئوي قد يبلغ شمالي الربع الخالي، وعليه ننبّه أن التنزه البري الجمعة والسبت سيكون بنكهة البرد. "

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ثلوج و4 خرائط.. "عاشر أيام المطرية" بتوقيع "المسند": تزحزح وهبوط ومناطق
سبق

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تتأثر أجزاءٌ من شرقي منطقة الرياض، والشرقية، والباحة، وعسير، وذلك خلال اليوم؛ عاشر أيام الحالة المطرية.

وقال "المسند"؛ عبر حسابه على "تويتر"، "تتهيّأ الظروف اليوم الثلاثاء لنزول ندفٍ من الثلوج الخفيفة على أجزاءٍ من حرة الرحى- جنوبي مدينة تبوك، وأن يتمركز مرتفع جوي شمالي السعودية يعمل على هبوط الهواء البارد من طبقات الجو العليا فيسهم في تبريد السطح، ويأتي هذا متزامناً مع تزحزح كتلة هوائية شمالية باردة إلى أجواء السعودية.

وتابع: "الرياح اليوم متوقع أن تكون شمالية نشطة قد تُثير بعض الغبار على أجزاء من الشرقية. "

وأردف: "4 خرائط ترسم تمدُّد الكتلة الباردة توضح درجة الحرارة المتوقعة عند الساعة السادسة صباح الثلاثاء والأربعاء، مقارنة بيومَي الجمعة والسبت؛ حيث تكمن شدتها يوم السبت، والصفر المئوي قد يبلغ شمالي الربع الخالي، وعليه ننبّه أن التنزه البري الجمعة والسبت سيكون بنكهة البرد. "

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
08:43 AM

ثلوج و4 خرائط.. "عاشر أيام المطرية" بتوقيع "المسند": تزحزح وهبوط ومناطق

توقّع رياحاً شمالية قد تثير غباراً على أجزاءٍ من الشرقية وقال: مرتفع جوي يتمركز

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تتأثر أجزاءٌ من شرقي منطقة الرياض، والشرقية، والباحة، وعسير، وذلك خلال اليوم؛ عاشر أيام الحالة المطرية.

وقال "المسند"؛ عبر حسابه على "تويتر"، "تتهيّأ الظروف اليوم الثلاثاء لنزول ندفٍ من الثلوج الخفيفة على أجزاءٍ من حرة الرحى- جنوبي مدينة تبوك، وأن يتمركز مرتفع جوي شمالي السعودية يعمل على هبوط الهواء البارد من طبقات الجو العليا فيسهم في تبريد السطح، ويأتي هذا متزامناً مع تزحزح كتلة هوائية شمالية باردة إلى أجواء السعودية.

وتابع: "الرياح اليوم متوقع أن تكون شمالية نشطة قد تُثير بعض الغبار على أجزاء من الشرقية. "

وأردف: "4 خرائط ترسم تمدُّد الكتلة الباردة توضح درجة الحرارة المتوقعة عند الساعة السادسة صباح الثلاثاء والأربعاء، مقارنة بيومَي الجمعة والسبت؛ حيث تكمن شدتها يوم السبت، والصفر المئوي قد يبلغ شمالي الربع الخالي، وعليه ننبّه أن التنزه البري الجمعة والسبت سيكون بنكهة البرد. "

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