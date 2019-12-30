السعودية رئيسًا لفريق المعلمين الدولي بـ"اليونيسكو الإقليمي" وإقرار ملتقى بالرياض

فيما أكد "آل الشيخ" في حضرة نظرائه العرب باجتماع المركز الخامس على معايير الجودة

أكد وزير التعليم رئيس مجلس إدارة مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أن المركز يُعد أحد مبادرات حكومة المملكة، والأول من نوعه في مستوى جودة التعليم، ومن ضمن مراكز الفئة الثانية التي تُحدثها منظمة اليونسكو؛ حيث يعتبر حلقة وصل بين المنظمات لضمان الجودة والتميز.

وأضاف: "اختصاصات المركز تستهدف تعزيز جودة التعليم، وتطوير البرامج البحثية، وتقديم استشارات تخصصية، وتفعيل برامج التدريب وبناء القدرات"؛ مشيرًا إلى أن المركز يسعى لأن يكون مرجعًا موثوقًا لتعزيز جودة التعليم المتميزة في العالم العربي، وتحقيق رسالته في تنمية ثقافة الجودة والتميز ونشر المعرفة.

جاء ذلك، في كلمته خلال ترأسه الاجتماع الخامس لمجلس إدارة المركز، أمس بحضور وزراء التعليم في عدد من الدول العربية، وعضوية عدد من المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية؛ وذلك بمدينة الرياض.

وقال "آل الشيخ" لأعضاء المجلس: "نعتز بشراكتكم، ونفتخر بمشاركتكم في هذا المركز، الذي يعد من أهم المراكز في مجال تخصصه في المنطقة، ونتطلع لأن يحقق الآمال والأهداف المتوقعة".

عقب ذلك ناقش الاجتماع الخامس لمجلس إدارة مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، الإنجازات والتقرير المالي للعام 2018، واعتماد اللوائح الإدارية، وعرض مشاريع وأنشطة المركز المقترحة 2020، ثم عرض ومناقشة موازنة 2019.

وتم خلال الاجتماع، انتخاب المملكة رئيسًا مشاركًا للفريق الدولي للمعلمين على مستوى العالم، كما وافق وزير التعليم على إقامة ملتقى إقليمي في الرياض في 22- 23/يناير، يركز على قضية المواطنة العالمية لتعزير القيم الإنسانية المشتركة.

وتطرّق الاجتماع إلى الأهداف الاستراتيجية للمركز، ومن ضمنها تطوير برامج بحثية عالية الجودة؛ حيث شُكّلت لجنة علمية مستقلة؛ لاختيار البرامج حسب احتياجات وزارات التعليم والتربية، وتلبية أهداف التنمية المستدامة، وإعداد برامج تطويرية ودعمها لخدمة الاحتياجات التربوية وتقديم الاستشارات الفنية، والإشراف على برنامج المعونات التعليمية وإداراتها لتحسين جودة التميز.

وتناول الاجتماع، التركيزَ على الجودة والتميز التي تتضمنها جودة المعلمين وجودة المناهج، وجودة النظم التعليمية والمواطنة العالمية، والمسائل الاجتماعية والاقتصاد المعرفية المتعلقة بجودة المناهج، وتطوير المنهجيات الاستراتيجية وإدارة النظم التعليمية وقياس الجودة.