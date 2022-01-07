"كورونا" وحب الـ44 عامًا.. ثوانٍ تنهي حياة زوجين يمسكان أيدي بعضهما

أمريكيان تدهورت حالتهما الصحية إثر إصابتهما و"لم يحصلا على التطعيم"

توفي رجل وزوجته، بفارق ثوان فقط، وهما يمسكان بأيدي بعضهما البعض، إثر إصابتهما بفيروس كورونا وتدهور حالتهما الصحية.

ووفق ما نقلت "روسيا اليوم": تم إدخال ويليام ستيوارت، 73 عامًا، وزوجته كارول، 69 عامًا، من ولاية نيو هامبشاير في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى المستشفى بسبب تدهور حالتهما الصحية إثر إصابتهما بفيروس كورونا.

ووفقًا لقريبهما تيم: توفي ويليام وكارول في 30 ديسمبر بمستشفى سالم، بعد أن "تدهورت حالتهما، وهما لم يتم تلقيحهما ضد فيروس كورونا".

وتوفي الرجل وزوجته بعد 44 عامًا من الحياة الزوجية المشتركة، وظلا على أجهزة الإنعاش لمدة ثمانية أيام بالقرب من بعضهما البعض؛ حيث عانى الزوج من جميع مضاعفات كورونا.

