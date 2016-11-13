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أمطار حائل.. احتجاز مركبات في بطون الأودية ولا إصابات

الدفاع المدني: لا بلاغات عن مفقودين ولم نسجل حالات وفاة

أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي، أن الدفاع المدني بالمنطقة تابَعَ المتغيرات الجوية التي شَهِدتها المنطقة، وصَحِبها هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مدينة حائل وبعض محافظاتها؛ مفيدًا بأن الفِرَق الميدانية باشرت عددًا من البلاغات لحالات احتجاز لمركبات في بطون الأودية وتعاملت معها دون إصابة أحد بأذى، كما أنه لم يرد أي بلاغات عن مفقودين ولم تسجل حالات وفاة جراء الأمطار.

وأشار إلى جريان وادي الرمة قرب مركز العجاجة؛ منبهًا لضرورة اتخاذ الحيطة لسالكي الطرق القريبة التي تعبر مجرى الوادي.

وأهاب المقدم "الحربي" بالجميع، توخي الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة؛ مضيفًا أن الفرص لا تزال قائمة لهطول الأمطار حتى يوم الجمعة.

أمطار حائل حائل أمطار الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار حائل.. احتجاز مركبات في بطون الأودية ولا إصابات
سبق

أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي، أن الدفاع المدني بالمنطقة تابَعَ المتغيرات الجوية التي شَهِدتها المنطقة، وصَحِبها هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مدينة حائل وبعض محافظاتها؛ مفيدًا بأن الفِرَق الميدانية باشرت عددًا من البلاغات لحالات احتجاز لمركبات في بطون الأودية وتعاملت معها دون إصابة أحد بأذى، كما أنه لم يرد أي بلاغات عن مفقودين ولم تسجل حالات وفاة جراء الأمطار.

وأشار إلى جريان وادي الرمة قرب مركز العجاجة؛ منبهًا لضرورة اتخاذ الحيطة لسالكي الطرق القريبة التي تعبر مجرى الوادي.

وأهاب المقدم "الحربي" بالجميع، توخي الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة؛ مضيفًا أن الفرص لا تزال قائمة لهطول الأمطار حتى يوم الجمعة.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
10:05 AM

أمطار حائل.. احتجاز مركبات في بطون الأودية ولا إصابات

الدفاع المدني: لا بلاغات عن مفقودين ولم نسجل حالات وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة حائل المقدم نافع الحربي، أن الدفاع المدني بالمنطقة تابَعَ المتغيرات الجوية التي شَهِدتها المنطقة، وصَحِبها هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مدينة حائل وبعض محافظاتها؛ مفيدًا بأن الفِرَق الميدانية باشرت عددًا من البلاغات لحالات احتجاز لمركبات في بطون الأودية وتعاملت معها دون إصابة أحد بأذى، كما أنه لم يرد أي بلاغات عن مفقودين ولم تسجل حالات وفاة جراء الأمطار.

وأشار إلى جريان وادي الرمة قرب مركز العجاجة؛ منبهًا لضرورة اتخاذ الحيطة لسالكي الطرق القريبة التي تعبر مجرى الوادي.

وأهاب المقدم "الحربي" بالجميع، توخي الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة؛ مضيفًا أن الفرص لا تزال قائمة لهطول الأمطار حتى يوم الجمعة.

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