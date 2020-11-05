النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

توقف فرز أصوات الناخبين المقترعين بالبريد في فيلادلفيا مؤقتًا

حملة "بايدن" طلبت إلغاء حكم قضائي يرتبط بالعملية

ذكرت قناة "إم إس إن بي سي" الأمريكية أن عملية فرز بطاقات الاقتراع بالبريد في فيلادلفيا توقفت مؤقتًا.

وأوضحت القناة أن حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن طلبت من المحكمة العليا بالولاية إلغاء حكم محكمة أدنى بشأن مراقبي فرز الأصوات، وفقًا لـ "رويترز".

الرئيس الأمريكي الانتخابات الرئاسية الأمريكية

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
توقف فرز أصوات الناخبين المقترعين بالبريد في فيلادلفيا مؤقتًا
سبق

ذكرت قناة "إم إس إن بي سي" الأمريكية أن عملية فرز بطاقات الاقتراع بالبريد في فيلادلفيا توقفت مؤقتًا.

وأوضحت القناة أن حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن طلبت من المحكمة العليا بالولاية إلغاء حكم محكمة أدنى بشأن مراقبي فرز الأصوات، وفقًا لـ "رويترز".

05 نوفمبر 2020 - 19 ربيع الأول 1442
08:57 PM

توقف فرز أصوات الناخبين المقترعين بالبريد في فيلادلفيا مؤقتًا

حملة "بايدن" طلبت إلغاء حكم قضائي يرتبط بالعملية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
1,666

ذكرت قناة "إم إس إن بي سي" الأمريكية أن عملية فرز بطاقات الاقتراع بالبريد في فيلادلفيا توقفت مؤقتًا.

وأوضحت القناة أن حملة المرشح الديمقراطي جو بايدن طلبت من المحكمة العليا بالولاية إلغاء حكم محكمة أدنى بشأن مراقبي فرز الأصوات، وفقًا لـ "رويترز".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,558
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,892
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,956
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,039

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة