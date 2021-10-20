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"مدني تبوك" يدعو لعدم الاقتراب من بطون الأودية

بعد تنبيه "الأرصاد" من سحب رعدية ورياح نشطة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك اليوم، تضمن تكون سحب رعدية، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.

وتستمر الحالة حتى الثامنة مساءً , وتشمل "تبوك ومحافظات الوجه وأملج وتيماء".

الأرصاد الدفاع المدني بمنطقة تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني تبوك" يدعو لعدم الاقتراب من بطون الأودية
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك اليوم، تضمن تكون سحب رعدية، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.

وتستمر الحالة حتى الثامنة مساءً , وتشمل "تبوك ومحافظات الوجه وأملج وتيماء".

19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441
03:54 PM

"مدني تبوك" يدعو لعدم الاقتراب من بطون الأودية

بعد تنبيه "الأرصاد" من سحب رعدية ورياح نشطة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
0
2,394

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

جاء ذلك بعدما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك اليوم، تضمن تكون سحب رعدية، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.

وتستمر الحالة حتى الثامنة مساءً , وتشمل "تبوك ومحافظات الوجه وأملج وتيماء".

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