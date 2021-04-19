الصحة العالمية تمدد حالة الطوارئ بسبب كورونا

أكدت ارتفاع عدد الإصابات للأسبوع الـ8 على التوالي

مدّدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، حالة الطوارئ في العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، مُحذّرة من ارتفاع مستمر لمعدل الإصابات للأسبوع الثامن على التوالي.

وقالت لجنة الطوارئ في المنظمة، عبر بيان: إن المدير العام، تيدروس أدهنوم غيبريسوس، "قرر أن جائحة كوفيد-19 لا تزال تمثل حالة طارئة في مجال الصحة العامة، ولها أهمية دولية، واتفق مع إرشادات اللجنة".

وأشار خبراء المنظمة إلى أن جائحة فيروس كورونا "تُواصل التأثير سلبًا على صحة سكان العالم"؛ مشددين على أن "مخاطر انتشار المرض على نطاق دولي" وانعكاساته على عمليات النقل الدولية، تتطلب "ردًّا عالميًّا منسقًا".

وفي غضون ذلك، شدد المدير العام للمنظمة، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في جنيف، على أن "عدد الإصابات بكوفيد-19 يرتفع للأسبوع الثامن على التوالي؛ حيث تم تلقي معلومات حول 5.2 ملايين حالة جديدة" تم تسجيلها الأسبوع الماضي.

كما أردف تيدروس أن مستوى الوفيات الناجمة عن المرض، قيد الارتفاع للأسبوع الخامس على التوالي، وتجاوزت حصيلة ضحايا الجائحة حتى الآن 3 ملايين شخص.

وأعرب تيدروس مع ذلك، عن قلقه من السرعة البالغة لانتشار فيروس كورونا بين الناس الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 عامًا و59 عامًا؛ مما يمكن أن يكون مرتبطًا بالسلالات الأكثر انتقالًا.

وأضاف أن المرض أودى بحياة مليون شخص خلال 9 أشهر، ووصل هذا العدد إلى مليونين خلال 4 أشهر لاحقة؛ بينما تم الوصول إلى مستوى 3 ملايين متوفىً في 3 أشهر فقط.