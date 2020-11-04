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أمانة العاصمة المقدسة تواصل أعمالها في إزالة آثار ومخلفات مياه الأمطار

أكدت أن الفرق الميدانية باشرت البلاغات الواردة من المواطنين بعدة مواقع

تواصل وكالة التشييد والصيانة بمكة المكرمة ممثلة في الإدارة العامة للسيول، تفعيل خططها لموسم الأمطار، وذلك عبر إزالة الآثار والأتربة التي خلفتها مياه الأمطار، بجانب العمل على نزح تجمعات المياه ومباشرة البلاغات والملاحظات الواردة من المواطنين في عدد من المواقع.

وتفصيلاً، قامت الإدارة العامة للنظافة التابعة لوكالة الخدمات بالعمل على شفط تجمعات مياه الأمطار في الطرق والشوارع والأحياء الداخلية.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة، استعداداتها بكامل معداتها وآلياتها وكوادرها البشرية للتعامل مع الحالات والبلاغات الطارئة والمتوقعة وفقاً لتقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مشيرة إلى أن الفرق الميدانية قامت بمباشرة عدد من البلاغات الواردة من المواطنين في عدد من المواقع داخل المدينة أو ما يتبع لها من قرى خاصة المواقع التي مازالت غير مخدومة بشبكة تصريف لمياه الأمطار والمدرجة ضمن المشاريع المستقبلية.

وأشارت الأمانة إلى أن الفرق الميدانية المزودة بالكوادر الفنية والمعدات تعمل حالياً على متابعة العمل في إزالة الآثار التي خلفتها مياه الأمطار في الأحياء والقرى حسب الاختصاص.

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أمانة العاصمة المقدسة تواصل أعمالها في إزالة آثار ومخلفات مياه الأمطار
سبق

تواصل وكالة التشييد والصيانة بمكة المكرمة ممثلة في الإدارة العامة للسيول، تفعيل خططها لموسم الأمطار، وذلك عبر إزالة الآثار والأتربة التي خلفتها مياه الأمطار، بجانب العمل على نزح تجمعات المياه ومباشرة البلاغات والملاحظات الواردة من المواطنين في عدد من المواقع.

وتفصيلاً، قامت الإدارة العامة للنظافة التابعة لوكالة الخدمات بالعمل على شفط تجمعات مياه الأمطار في الطرق والشوارع والأحياء الداخلية.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة، استعداداتها بكامل معداتها وآلياتها وكوادرها البشرية للتعامل مع الحالات والبلاغات الطارئة والمتوقعة وفقاً لتقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مشيرة إلى أن الفرق الميدانية قامت بمباشرة عدد من البلاغات الواردة من المواطنين في عدد من المواقع داخل المدينة أو ما يتبع لها من قرى خاصة المواقع التي مازالت غير مخدومة بشبكة تصريف لمياه الأمطار والمدرجة ضمن المشاريع المستقبلية.

وأشارت الأمانة إلى أن الفرق الميدانية المزودة بالكوادر الفنية والمعدات تعمل حالياً على متابعة العمل في إزالة الآثار التي خلفتها مياه الأمطار في الأحياء والقرى حسب الاختصاص.

04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
08:13 PM

أمانة العاصمة المقدسة تواصل أعمالها في إزالة آثار ومخلفات مياه الأمطار

أكدت أن الفرق الميدانية باشرت البلاغات الواردة من المواطنين بعدة مواقع

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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تواصل وكالة التشييد والصيانة بمكة المكرمة ممثلة في الإدارة العامة للسيول، تفعيل خططها لموسم الأمطار، وذلك عبر إزالة الآثار والأتربة التي خلفتها مياه الأمطار، بجانب العمل على نزح تجمعات المياه ومباشرة البلاغات والملاحظات الواردة من المواطنين في عدد من المواقع.

وتفصيلاً، قامت الإدارة العامة للنظافة التابعة لوكالة الخدمات بالعمل على شفط تجمعات مياه الأمطار في الطرق والشوارع والأحياء الداخلية.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة، استعداداتها بكامل معداتها وآلياتها وكوادرها البشرية للتعامل مع الحالات والبلاغات الطارئة والمتوقعة وفقاً لتقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، مشيرة إلى أن الفرق الميدانية قامت بمباشرة عدد من البلاغات الواردة من المواطنين في عدد من المواقع داخل المدينة أو ما يتبع لها من قرى خاصة المواقع التي مازالت غير مخدومة بشبكة تصريف لمياه الأمطار والمدرجة ضمن المشاريع المستقبلية.

وأشارت الأمانة إلى أن الفرق الميدانية المزودة بالكوادر الفنية والمعدات تعمل حالياً على متابعة العمل في إزالة الآثار التي خلفتها مياه الأمطار في الأحياء والقرى حسب الاختصاص.

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