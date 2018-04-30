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"هيئة الثقافة" و"مركز فيصل للبحوث" يتفاهمان على تعزيز التعاون الثقافي والتراثي

وقعا مذكرة تعاون تتضمن التعاون بينهما في مجالات عدة

وقع مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للثقافة؛ لتعزيز التعاون في المجالات الثقافية والتراثية.

أبرم الاتفاقية من جانب المركز الدكتور سعود السرحان الأمين العام، ومن الهيئة الرئيس التنفيذي المهندس أحمد بن فهد المزيد.

وأوضح الدكتور سعود السرحان الأمين العام لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، أن الاتفاقية تجسد حرص المركز والهيئة العامة للثقافة على تعزيز أواصر التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بينهما وتبادل الخبرات في مجالات الثقافة.

وأوضح أن مذكرة التعاون تتضمن التعاون بين المركز والهيئة العامة للثقافة في عدة مجالات، أولها مجال التراث الثقافي غير المادي، وأيضاً مجال الأنشطة الثقافية التي تخص قطاعات "الهيئة" (الأفلام، صناعة الدراما، الأدب، المسرح، الفنون الأدائية، الفنون البصرية)، وثالثها مجال الأنشطة الثقافية والمعلوماتية والعملية التي تخص المركز.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للثقافة المهندس أحمد بن فهد المزيد: "نحن على ثقة من أن تعاوننا مع شركائنا في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية سيسهم في ترسيخ وتطوير قطاعات عمل الهيئة الرئيسية".

وأكد أن المبادرة تعكس التزام الهيئة العامة للثقافة بالتعاون البناء مع مختلف الشركاء بما في ذلك الجهات الحكومية ذات الصلة والقطاع الخاص ومجتمع الثقافة والفنون والجمهور العام داخل وخارج المملكة في سبيل إبراز الهوية الثقافية السعودية من خلال مشاريع وفعاليات متنوعة، ونشر القيم التي تعمق الانتماء الوطني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هيئة الثقافة" و"مركز فيصل للبحوث" يتفاهمان على تعزيز التعاون الثقافي والتراثي
سبق

وقع مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للثقافة؛ لتعزيز التعاون في المجالات الثقافية والتراثية.

أبرم الاتفاقية من جانب المركز الدكتور سعود السرحان الأمين العام، ومن الهيئة الرئيس التنفيذي المهندس أحمد بن فهد المزيد.

وأوضح الدكتور سعود السرحان الأمين العام لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، أن الاتفاقية تجسد حرص المركز والهيئة العامة للثقافة على تعزيز أواصر التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بينهما وتبادل الخبرات في مجالات الثقافة.

وأوضح أن مذكرة التعاون تتضمن التعاون بين المركز والهيئة العامة للثقافة في عدة مجالات، أولها مجال التراث الثقافي غير المادي، وأيضاً مجال الأنشطة الثقافية التي تخص قطاعات "الهيئة" (الأفلام، صناعة الدراما، الأدب، المسرح، الفنون الأدائية، الفنون البصرية)، وثالثها مجال الأنشطة الثقافية والمعلوماتية والعملية التي تخص المركز.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للثقافة المهندس أحمد بن فهد المزيد: "نحن على ثقة من أن تعاوننا مع شركائنا في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية سيسهم في ترسيخ وتطوير قطاعات عمل الهيئة الرئيسية".

وأكد أن المبادرة تعكس التزام الهيئة العامة للثقافة بالتعاون البناء مع مختلف الشركاء بما في ذلك الجهات الحكومية ذات الصلة والقطاع الخاص ومجتمع الثقافة والفنون والجمهور العام داخل وخارج المملكة في سبيل إبراز الهوية الثقافية السعودية من خلال مشاريع وفعاليات متنوعة، ونشر القيم التي تعمق الانتماء الوطني.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
07:49 PM

"هيئة الثقافة" و"مركز فيصل للبحوث" يتفاهمان على تعزيز التعاون الثقافي والتراثي

وقعا مذكرة تعاون تتضمن التعاون بينهما في مجالات عدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقع مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للثقافة؛ لتعزيز التعاون في المجالات الثقافية والتراثية.

أبرم الاتفاقية من جانب المركز الدكتور سعود السرحان الأمين العام، ومن الهيئة الرئيس التنفيذي المهندس أحمد بن فهد المزيد.

وأوضح الدكتور سعود السرحان الأمين العام لمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، أن الاتفاقية تجسد حرص المركز والهيئة العامة للثقافة على تعزيز أواصر التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بينهما وتبادل الخبرات في مجالات الثقافة.

وأوضح أن مذكرة التعاون تتضمن التعاون بين المركز والهيئة العامة للثقافة في عدة مجالات، أولها مجال التراث الثقافي غير المادي، وأيضاً مجال الأنشطة الثقافية التي تخص قطاعات "الهيئة" (الأفلام، صناعة الدراما، الأدب، المسرح، الفنون الأدائية، الفنون البصرية)، وثالثها مجال الأنشطة الثقافية والمعلوماتية والعملية التي تخص المركز.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للثقافة المهندس أحمد بن فهد المزيد: "نحن على ثقة من أن تعاوننا مع شركائنا في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية سيسهم في ترسيخ وتطوير قطاعات عمل الهيئة الرئيسية".

وأكد أن المبادرة تعكس التزام الهيئة العامة للثقافة بالتعاون البناء مع مختلف الشركاء بما في ذلك الجهات الحكومية ذات الصلة والقطاع الخاص ومجتمع الثقافة والفنون والجمهور العام داخل وخارج المملكة في سبيل إبراز الهوية الثقافية السعودية من خلال مشاريع وفعاليات متنوعة، ونشر القيم التي تعمق الانتماء الوطني.

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