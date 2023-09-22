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أمانة جازان تستعد للاحتفال في يوم الوطن.. فعاليات متنوعة

أعلام وعقود للزينة واللوحات تحمل عبارات الانتماء

أنهت أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها بالمنطقة، كافة استعداداتها وتجهيزاتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ89 للمملكة.
وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، أنه وبتوجيه ومتابعة من قِبَل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، قامت أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها بتركيب الأعلام، وعقود الزينة، واللوحات التي تحمل عبارات الانتماء للوطن والولاء لقيادتنا الرشيدة.
وأضاف "بن سعيدان"، أنه تم تركيب الأعلام واللوحات في الطرق العامة وفي الشوارع والميادين والساحات بمدينة جيزان وفي كافة محافظات ومراكز منطقة جازان، بالإضافة إلى تركيب عقود الزينة والإضاءة الخضراء على المباني والمرافق والميادين الرئيسية والمنشآت البلدية؛ احتفاءً وابتهاجًا باليوم الوطني المجيد الـ89 للمملكة، إلى جانب تجهيز مواقع الاحتفالات والفعاليات الخاصة باليوم الوطني، وتقديم كل الخدمات البلدية في الواجهات البحرية والحدائق والمنتزهات العامة في عموم منطقة جازان.
وتابع، أن أمانة المنطقة قامت بتجهيز مركز الأمير سلطان الحضاري للفعاليات التي ستقام به احتفاء باليوم الوطني.
ورفع أمين منطقة جازان الأستاذ نايف بن سعيدان، التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وإلى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وإلى الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، بمناسبة اليوم الوطني الـ٨٩ للمملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة جازان تستعد للاحتفال في يوم الوطن.. فعاليات متنوعة
سبق

أنهت أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها بالمنطقة، كافة استعداداتها وتجهيزاتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ89 للمملكة.
وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، أنه وبتوجيه ومتابعة من قِبَل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، قامت أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها بتركيب الأعلام، وعقود الزينة، واللوحات التي تحمل عبارات الانتماء للوطن والولاء لقيادتنا الرشيدة.
وأضاف "بن سعيدان"، أنه تم تركيب الأعلام واللوحات في الطرق العامة وفي الشوارع والميادين والساحات بمدينة جيزان وفي كافة محافظات ومراكز منطقة جازان، بالإضافة إلى تركيب عقود الزينة والإضاءة الخضراء على المباني والمرافق والميادين الرئيسية والمنشآت البلدية؛ احتفاءً وابتهاجًا باليوم الوطني المجيد الـ89 للمملكة، إلى جانب تجهيز مواقع الاحتفالات والفعاليات الخاصة باليوم الوطني، وتقديم كل الخدمات البلدية في الواجهات البحرية والحدائق والمنتزهات العامة في عموم منطقة جازان.
وتابع، أن أمانة المنطقة قامت بتجهيز مركز الأمير سلطان الحضاري للفعاليات التي ستقام به احتفاء باليوم الوطني.
ورفع أمين منطقة جازان الأستاذ نايف بن سعيدان، التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وإلى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وإلى الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، بمناسبة اليوم الوطني الـ٨٩ للمملكة.

22 سبتمبر 2019 - 23 محرّم 1441
01:57 PM

أمانة جازان تستعد للاحتفال في يوم الوطن.. فعاليات متنوعة

أعلام وعقود للزينة واللوحات تحمل عبارات الانتماء

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أنهت أمانة منطقة جازان والبلديات التابعة لها بالمنطقة، كافة استعداداتها وتجهيزاتها للاحتفاء باليوم الوطني الـ89 للمملكة.
وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، أنه وبتوجيه ومتابعة من قِبَل الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، قامت أمانة المنطقة والبلديات التابعة لها بتركيب الأعلام، وعقود الزينة، واللوحات التي تحمل عبارات الانتماء للوطن والولاء لقيادتنا الرشيدة.
وأضاف "بن سعيدان"، أنه تم تركيب الأعلام واللوحات في الطرق العامة وفي الشوارع والميادين والساحات بمدينة جيزان وفي كافة محافظات ومراكز منطقة جازان، بالإضافة إلى تركيب عقود الزينة والإضاءة الخضراء على المباني والمرافق والميادين الرئيسية والمنشآت البلدية؛ احتفاءً وابتهاجًا باليوم الوطني المجيد الـ89 للمملكة، إلى جانب تجهيز مواقع الاحتفالات والفعاليات الخاصة باليوم الوطني، وتقديم كل الخدمات البلدية في الواجهات البحرية والحدائق والمنتزهات العامة في عموم منطقة جازان.
وتابع، أن أمانة المنطقة قامت بتجهيز مركز الأمير سلطان الحضاري للفعاليات التي ستقام به احتفاء باليوم الوطني.
ورفع أمين منطقة جازان الأستاذ نايف بن سعيدان، التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وإلى الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وإلى الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، بمناسبة اليوم الوطني الـ٨٩ للمملكة.

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