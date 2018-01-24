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الرئيس الفنزويلي يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة

بعد اعتراف "ترامب" بزعيم المعارضة "غوايدو" رئيساً مؤقتاً للبلاد

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس الأربعاء، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة بعد اعتراف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو رئيساً مؤقتاً للبلاد، حسب رويترز.

وقال "مادورو" أمام مؤيديه خارج القصر الرئاسي في كراكاس إنه يمهل الدبلوماسيين الأمريكيين 72 ساعة لمغادرة البلاد.

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الرئيس الفنزويلي يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة
سبق

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس الأربعاء، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة بعد اعتراف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو رئيساً مؤقتاً للبلاد، حسب رويترز.

وقال "مادورو" أمام مؤيديه خارج القصر الرئاسي في كراكاس إنه يمهل الدبلوماسيين الأمريكيين 72 ساعة لمغادرة البلاد.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
12:33 AM

الرئيس الفنزويلي يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة

بعد اعتراف "ترامب" بزعيم المعارضة "غوايدو" رئيساً مؤقتاً للبلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أمس الأربعاء، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة بعد اعتراف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو رئيساً مؤقتاً للبلاد، حسب رويترز.

وقال "مادورو" أمام مؤيديه خارج القصر الرئاسي في كراكاس إنه يمهل الدبلوماسيين الأمريكيين 72 ساعة لمغادرة البلاد.

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