النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

السعودية في المقدمة.. بيان بأسماء الدول المانحة لتمويل المساعدات الإنسانية باليمن

في مؤتمر المانحين الذي نظمته الأمم المتحدة بالشراكة مع سويسرا والسويد

دعت الأمم المتحدة، الدول المانحة إلى تخصيص 3.85 مليار دولار لتمويل المساعدات الإنسانية في اليمن في 2021، لكنها لم تجمع سوى 1.67 مليار دولار، أي أقل من نصف المبلغ المطلوب.

وتصدرت السعودية قائمة الدول المانحة حيث قدمت 430 مليون دولار وبعدها ألمانيا بـ 244.8 مليون دولار، ثم الإمارات بـ 230 مليون دولار، فالولايات المتحدة بمبلغ 191 مليون دولار.

وكانت الأمم المتحدة قد نظمت المؤتمر بالشراكة مع سويسرا والسويد؛ بهدف جمع 3.85 مليار دولار ومنع حدوث مجاعة واسعة في اليمن، الذي يشهد حرباً منذ سنوات.

وعلّق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على نتائج المؤتمر قائلاً: إن هذه التعهدات "مخيبة للآمال"، وإن "أفضل ما يمكن أن يقال عن اليوم هو أنه يمثل دفعة أولى".

ووفقاً لبيان صدر عن الأمم المتحدة فقد تبرعت 36 جهة لليمن، وفيما يلي جدول بأسماء المتبرعين وقيمة التبرع:

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
السعودية في المقدمة.. بيان بأسماء الدول المانحة لتمويل المساعدات الإنسانية باليمن
سبق

دعت الأمم المتحدة، الدول المانحة إلى تخصيص 3.85 مليار دولار لتمويل المساعدات الإنسانية في اليمن في 2021، لكنها لم تجمع سوى 1.67 مليار دولار، أي أقل من نصف المبلغ المطلوب.

وتصدرت السعودية قائمة الدول المانحة حيث قدمت 430 مليون دولار وبعدها ألمانيا بـ 244.8 مليون دولار، ثم الإمارات بـ 230 مليون دولار، فالولايات المتحدة بمبلغ 191 مليون دولار.

وكانت الأمم المتحدة قد نظمت المؤتمر بالشراكة مع سويسرا والسويد؛ بهدف جمع 3.85 مليار دولار ومنع حدوث مجاعة واسعة في اليمن، الذي يشهد حرباً منذ سنوات.

وعلّق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على نتائج المؤتمر قائلاً: إن هذه التعهدات "مخيبة للآمال"، وإن "أفضل ما يمكن أن يقال عن اليوم هو أنه يمثل دفعة أولى".

ووفقاً لبيان صدر عن الأمم المتحدة فقد تبرعت 36 جهة لليمن، وفيما يلي جدول بأسماء المتبرعين وقيمة التبرع:

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
04:41 PM

السعودية في المقدمة.. بيان بأسماء الدول المانحة لتمويل المساعدات الإنسانية باليمن

في مؤتمر المانحين الذي نظمته الأمم المتحدة بالشراكة مع سويسرا والسويد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,296

دعت الأمم المتحدة، الدول المانحة إلى تخصيص 3.85 مليار دولار لتمويل المساعدات الإنسانية في اليمن في 2021، لكنها لم تجمع سوى 1.67 مليار دولار، أي أقل من نصف المبلغ المطلوب.

وتصدرت السعودية قائمة الدول المانحة حيث قدمت 430 مليون دولار وبعدها ألمانيا بـ 244.8 مليون دولار، ثم الإمارات بـ 230 مليون دولار، فالولايات المتحدة بمبلغ 191 مليون دولار.

وكانت الأمم المتحدة قد نظمت المؤتمر بالشراكة مع سويسرا والسويد؛ بهدف جمع 3.85 مليار دولار ومنع حدوث مجاعة واسعة في اليمن، الذي يشهد حرباً منذ سنوات.

وعلّق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على نتائج المؤتمر قائلاً: إن هذه التعهدات "مخيبة للآمال"، وإن "أفضل ما يمكن أن يقال عن اليوم هو أنه يمثل دفعة أولى".

ووفقاً لبيان صدر عن الأمم المتحدة فقد تبرعت 36 جهة لليمن، وفيما يلي جدول بأسماء المتبرعين وقيمة التبرع:

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,606
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,867
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,448
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,952

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد
السعودية.. نموذج للاعتدال

السعودية.. نموذج للاعتدال

عبدالمحسن الحارثي
لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري
بوصلة الفهم

بوصلة الفهم

مها الجبر
إرهاصات العقل الباطن!

إرهاصات العقل الباطن!

سعد آل حماد
فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

علي آل شرمة
في المرمى

في المرمى

بدر الغامدي
سمعة المرأة.. والرداء!

سمعة المرأة.. والرداء!

ماجد البريكان
الرياضة بين الغث والسمين!

الرياضة بين الغث والسمين!

صالح مطر الغامدي
أمانة الرياض.. مَشاهد

أمانة الرياض.. مَشاهد

محمد الحيدر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة