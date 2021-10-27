لاعب المنتخب السعودي "تمبكتي" يخضع لبرنامج تدريجي علمي مفصل

على عدة مراحل لتمكين اللاعب من العودة

كشف المنتخب السعودي عبر حسابه في "تويتر" موقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، عن إجراء حسان تمبكتي لاعب فريق الشباب الأول لكرة القدم والمنتخب السعودي، خلال الأيام الماضية، اختباراتٍ وفحوصات مكثفة للعودة الآمنة للمشاركة في المباريات.

وقالت إدارة الأخضر: إن حسان خضع في المركز السويسري لإصابات الدماغ والجهاز الحركي في زيورخ السويسرية، إلى الاختبارات بإشراف متخصصين وبمتابعة من صالح الحارثي رئيس اللجنة الطبية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، مشيرة إلى وضع برنامج تدريجي علمي مفصل على عدة مراحل لتمكين اللاعب من العودة.

وتعرض تمبكتي إلى إصابة خطيرة بعد ارتطامه بمحمد العويس حارس المنتخب السعودي، خلال مباراة الأخضر أمام أوزبكستان ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وأمم آسيا 2023.