عروض مائية خيالية في منطقة "بوليفارد الرياض" الليلة .. وآل الشيخ: شيء غير

تصاحب النافورة جلسات وإطلالات للمطاعم بعد افتتاح المنطقة بحلتها الجديدة

يترقب زوّار منطقة "بوليفارد الرياض"، الليلة، انطلاق العروض المائية المميزة، وتصاحب النافورة جلسات وإطلالات للمطاعم بعد افتتاح المنطقة بحلتها الجديدة.

وقال حساب "شتاء الرياض" بـ "تويتر" ‏‫‪ تحت وسم ‏‫#شتاء_الرياض: "لأن بحيرة ‫#الرياض_بوليفارد ضخمة استغللناها وقرّرنا نسوي عروضاً مائية خيالية لا تفوتون حضورها اليوم الساعة 7:30م وجهّزوا جوّالاتكم عشان تصورون".

‏ودعا رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض، المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ؛ في تغريدة من حسابه بـ "تويتر"، ‏‫‪إلى الحضور، بقوله: "لا تفوتكم العروض المائية في البوليفارد الساعة ٧:٣٠ مساءً، بتشوفون شيء غير في البحيرة مع النافورة".

يُذكر أن منطقة "بوليفارد الرياض" أُضيفت إليها، بعد افتتاحها بحلة جديدة بعد أعمال الصيانة والتوسعة، مجموعة من المطاعم الجديدة، حيث يقدم كل مطعم أكلات متنوعة، وتحمل المنطقة بعد توسعتها، عديداً من المفاجآت الكبيرة التي تجذب الزوّار.

ومن المتوقع أن تكون المنطقة مفتوحةً طيلة اليوم، وستتوافر بها وجبات إفطار مع بداية فترة إجازة منتصف العام الدراسي التي تبدأ الخميس المقبل.

وتحتوي المنطقة على الكثير من الفعاليات التي تجذب الجمهور؛ حيث توجد فيها ثلاثة مسارح تُقدم الحفلات الغنائية والأمسيات الشعرية والعروض المسرحية، إضافة إلى المطاعم والمقاهي المتميزة مع عروض النافورة الراقصة.