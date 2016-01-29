"المقام الرفيع العقارية": مزاد لبيع عقارات وأراضٍ استثمارية بمكة الثلاثاء.. هنا التفاصيل

تقع في حي الحفاير والكعكية والسبهاني ووادي الزنبقي بالقرب من مخطط "ولي العهد 5"

أعلنت مؤسسة المقام الرفيع العقارية وكيل البيع القضائي، وبأمر من محكمة التنفيذ بمكة المكرمة، عن بيع عددٍ من العقارات.



وتشمل العقارات المزمع بيعها: عمارة تجارية سكنية بحي الحفاير بمكة المكرمة ـ على شارع أم القرى مباشرة ـ بالقرب من الحرم المكي الشريف ـ مساحتها 190.88 متر مربع، وبيتًا شعبيًا بحي الحفاير بمكة المكرمة ـ درجة ثانية من شارع أم القرى ملاصق للعقار الأول ـ بالقرب من الحرم المكي الشريف ـ مساحتها 120.01 متر مربع .



كما تشمل: عقارًا عبارة عن ثلاث عمائر من دورين بحي الكعكية بمكة المكرمة ـ على امتداد شارع إبراهيم الخليل مباشرة ـ وبالقرب من سوبر ماركت بن داود ـ مساحتها 2036.16 متر مربع، وعقارًا آخر عبارة عن حوش به هنجر بحي الكعكية بمكة المكرمة ـ على امتداد شارع إبراهيم الخليل مباشرة ـ وبالقرب من سوبر ماركت بن داود ـ مساحتها 1463.40متر مربع.



كذلك تشمل العقارات المبيعة: مزرعة بوادي الزنبقي خلف مخطط ولي العهد رقم5 على طريق الحسينية بمكة المكرمة مساحتها الإجمالية 105.000 متر مربع، وعمارة دورين وملحق بحي السبهاني بمكة المكرمة على شارع 20 مترًا وبالقرب من طريق الليث ـ مساحتها 663.00 متر مربع .



ويمكن الاطلاع على تفاصيل المزاد عبر الخريطة التفاعلية عبر الرابط التالي: https://q9r.us/2HtGv



وقررت المؤسسة إقامة المزاد العلني حضوريًا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 20 / 06 / 1442هـ الساعة الرابعة والنصف عصرًا بفندق فور بوينتس بجوار مسجد الراجحي بحي النسيم بمكة المكرمة وإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني (emazad.sa)، ودعت من له الرغبة في الشراء للمزايدة إلكترونيًا أو حضوريًا وفقًا للشروط التالية:



1- إحضار شيك مصدق باسم رئيس محكمة التنفيذ بمكة المكرمة بمبلغ (315.000 ريال) للعقار الأول والثاني ، ومبلغ (500.000 ريال) للعقار الثالث، ومبلغ (300.000 ريال) للعقار الرابع، ومبلغ (2.000.000 ريال) للعقار الخامس ومبلغ (71.000 ريال) للعقار السادس ويسلم لمأمور التنفيذ.



2- المعاينة للعقارات خلال فترة الإعلان.



3- سقوط خيار المجلس وإتمام البيع خاضع لموافقة المحكمة والإفراغ وفق أحكام نظام التنفيذ.



4- يحق للورثة الدخول في المزاد ولا يقبل طلب الشفعة.



5- يلتزم المشتري بتسليم كامل ثمن المبيع خلال خمسة أيام من بدء المزاد، وإذا تخلف عن ذلك فيعاد بيع العقار على حسابه بمزايدة جديدة ويلزم بما نقص من الثمن وبمصروفات المزاد علمًا بأن السعي على المشتري بواقع 2.5% لوكيل البيع القضائي.



ويمكن للراغبين التواصل عبر الوسائل التالية: جوال 0555541006 ـ 0565541006، وعبر الموقع الإلكتروني: almakamalrafeea.com، بالإضافة إلى الحساب الرسمي لمؤسسة المقام الرفيع العقارية على تويتر: ‏AlmakamAlrafea@.