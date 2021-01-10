دورة تدريبية عن سوسة النخل الحمراء في "زراعة بيشة"
تمهيدًا للعمل باستخدام فوسفيد الألومنيوم في مكافحة هذه الآفة
نظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة بيشة دورة تدريبية عن استخدام غاز فوسفيد الألومنيوم للعاملين في برنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء في منطقة عسير بمحافظة بيشة تمهيدًا للعمل باستخدام هذا الغاز في مكافحة هذه السوسة، والتي كانت في إحدى المزارع المصابة بالمحافظة، وذلك يوم الأحد الموافق 10 / 1/ 2021 وذلك بحضور مشرف البرنامج المهندس عبدالله الشمراني وإشراف مباشر من مدير المكتب المهندس مريح الشهراني.
دورة تدريبية عن سوسة النخل الحمراء في "زراعة بيشة"
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-01-10
نظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة بيشة دورة تدريبية عن استخدام غاز فوسفيد الألومنيوم للعاملين في برنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء في منطقة عسير بمحافظة بيشة تمهيدًا للعمل باستخدام هذا الغاز في مكافحة هذه السوسة، والتي كانت في إحدى المزارع المصابة بالمحافظة، وذلك يوم الأحد الموافق 10 / 1/ 2021 وذلك بحضور مشرف البرنامج المهندس عبدالله الشمراني وإشراف مباشر من مدير المكتب المهندس مريح الشهراني.
نظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة بيشة دورة تدريبية عن استخدام غاز فوسفيد الألومنيوم للعاملين في برنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء في منطقة عسير بمحافظة بيشة تمهيدًا للعمل باستخدام هذا الغاز في مكافحة هذه السوسة، والتي كانت في إحدى المزارع المصابة بالمحافظة، وذلك يوم الأحد الموافق 10 / 1/ 2021 وذلك بحضور مشرف البرنامج المهندس عبدالله الشمراني وإشراف مباشر من مدير المكتب المهندس مريح الشهراني.