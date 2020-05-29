تشيلي: تسجيل 4654 إصابة إضافية و49 وفاة جديدة بكورونا
ليصل إجمالي الوفيات الى 890 حالة
أعلنت وزارة الصحة في جمهورية تشيلي، اليوم، تسجيلها 4 آلاف و654 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد؛ ليبلغ العدد الإجمالي 86 ألفاً و943 حالة مسجّلة.
وقالت الوزارة إنها سجّلت 49 حالة وفاة جديدة من جراء كورونا؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 890 حالة، فيما تعافى 36 ألفاً و150 شخصاً من المرض.
جمهورية تشيلي
فيروس كورونا الجديد
تشيلي: تسجيل 4654 إصابة إضافية و49 وفاة جديدة بكورونا
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-05-29
أعلنت وزارة الصحة في جمهورية تشيلي، اليوم، تسجيلها 4 آلاف و654 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد؛ ليبلغ العدد الإجمالي 86 ألفاً و943 حالة مسجّلة.
وقالت الوزارة إنها سجّلت 49 حالة وفاة جديدة من جراء كورونا؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 890 حالة، فيما تعافى 36 ألفاً و150 شخصاً من المرض.
29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441
12:44 PM
تشيلي: تسجيل 4654 إصابة إضافية و49 وفاة جديدة بكورونا
ليصل إجمالي الوفيات الى 890 حالة
أعلنت وزارة الصحة في جمهورية تشيلي، اليوم، تسجيلها 4 آلاف و654 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد؛ ليبلغ العدد الإجمالي 86 ألفاً و943 حالة مسجّلة.
وقالت الوزارة إنها سجّلت 49 حالة وفاة جديدة من جراء كورونا؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 890 حالة، فيما تعافى 36 ألفاً و150 شخصاً من المرض.