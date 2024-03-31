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مفوضية الأمم المتحدة تشكر المملكة لجهودها بتصحيح أوضاع الجالية البرماوية

أمير مكة بالنيابة التقى الممثل الإقليمي للمفوضية السامية

التقى أمير مكة بالنيابة بدر بن سلطان، الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون خالد خليفة.

وقال الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة بتويتر، إن الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون خالد خليفة، قدم شكر الأمم المتحدة للمملكة نظير جهودها الكبيرة في حقوق الإنسان، مستشهداً بتصحيح أوضاع الجالية البرماوية.

ويأتي مشرع تصحيح أوضاع الجالية البرماوية، الذي حظي بمتابعة قيادة المملكة، أحد مكونات مشروع تطوير الأحياء العشوائية في منطقة مكة المكرمة، نتج عنه تصحيح أوضاع 270 ألف برماوي في مختلف مناطق المملكة.

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مفوضية الأمم المتحدة تشكر المملكة لجهودها بتصحيح أوضاع الجالية البرماوية
سبق

التقى أمير مكة بالنيابة بدر بن سلطان، الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون خالد خليفة.

وقال الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة بتويتر، إن الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون خالد خليفة، قدم شكر الأمم المتحدة للمملكة نظير جهودها الكبيرة في حقوق الإنسان، مستشهداً بتصحيح أوضاع الجالية البرماوية.

ويأتي مشرع تصحيح أوضاع الجالية البرماوية، الذي حظي بمتابعة قيادة المملكة، أحد مكونات مشروع تطوير الأحياء العشوائية في منطقة مكة المكرمة، نتج عنه تصحيح أوضاع 270 ألف برماوي في مختلف مناطق المملكة.

31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
08:45 PM

مفوضية الأمم المتحدة تشكر المملكة لجهودها بتصحيح أوضاع الجالية البرماوية

أمير مكة بالنيابة التقى الممثل الإقليمي للمفوضية السامية

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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التقى أمير مكة بالنيابة بدر بن سلطان، الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون خالد خليفة.

وقال الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة بتويتر، إن الممثل الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون خالد خليفة، قدم شكر الأمم المتحدة للمملكة نظير جهودها الكبيرة في حقوق الإنسان، مستشهداً بتصحيح أوضاع الجالية البرماوية.

ويأتي مشرع تصحيح أوضاع الجالية البرماوية، الذي حظي بمتابعة قيادة المملكة، أحد مكونات مشروع تطوير الأحياء العشوائية في منطقة مكة المكرمة، نتج عنه تصحيح أوضاع 270 ألف برماوي في مختلف مناطق المملكة.

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