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وزير الثقافة يثمّن موافقة "الوزراء" على إنشاء صندوق التنمية الثقافي: يمكّن الإبداع

قال: يعزّز الإنتاج الثقافي وسيوفر فرصاً اقتصادية تنموية لدعم القدرات الوطنية وتمكينها

رفع الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على دعمهما الدائم للقطاعات الثقافية، مثمّناً لمجلس الوزراء الموافقة على إنشاء صندوق التنمية الثقافي.

وأكّد أن صندوق التنمية الثقافي سيعزّز الإنتاج الثقافي السعودي، وسيوفر فرصاً اقتصادية تنموية لدعم القدرات الوطنية وتمكينها في القطاعات الثقافية المختلفة، بما ينعكس إيجاباً على المشهد الثقافي المليء بالمبدعين.

وبيّن سموه، أن الصندوق الذي يرتبط إدارياً بصندوق التنمية الوطني يهدف إلى الإسهام في دعم التنمية الثقافية والمجالات المتصلة بها واستدامتها وفق الإستراتيجيات المعتمدة في هذا الشأن.

وقال سمو الأمير بدر بن عبدالله: "ستكون للصندوق صلاحية الإقراض والتمويل بكل أنواعه للمنشآت أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التي تعمل في مجال الثقافة أو في دعم الممارسين فيها أو في الخدمات المساندة لها أو في تطوير التقنية في المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية التي تخدمها، وفقاً لسياساته؛ إضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية غير المالية لجميع الجهات والأفراد العاملين في المجالات الثقافية المختلفة".

وأضاف، أن صندوق التنمية الثقافي يأتي ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.. ومن بين حزمة المبادرات الـ 27 الأولى، التي أعلنتها الوزارة عند تدشين رؤيتها وتوجهاتها.

يُذكر أن وزير الثقافة يرأس مجلس إدارة صندوق التنمية الثقافي، ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري لدعم أهداف الإستراتيجية الوطنية للثقافة المنبثقة من رؤية المملكة 2030 التي تسعى من خلالها وزارة الثقافة، إلى الارتقاء بالفعل الثقافي والتراث الوطني.

وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الثقافة يثمّن موافقة "الوزراء" على إنشاء صندوق التنمية الثقافي: يمكّن الإبداع
سبق

رفع الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على دعمهما الدائم للقطاعات الثقافية، مثمّناً لمجلس الوزراء الموافقة على إنشاء صندوق التنمية الثقافي.

وأكّد أن صندوق التنمية الثقافي سيعزّز الإنتاج الثقافي السعودي، وسيوفر فرصاً اقتصادية تنموية لدعم القدرات الوطنية وتمكينها في القطاعات الثقافية المختلفة، بما ينعكس إيجاباً على المشهد الثقافي المليء بالمبدعين.

وبيّن سموه، أن الصندوق الذي يرتبط إدارياً بصندوق التنمية الوطني يهدف إلى الإسهام في دعم التنمية الثقافية والمجالات المتصلة بها واستدامتها وفق الإستراتيجيات المعتمدة في هذا الشأن.

وقال سمو الأمير بدر بن عبدالله: "ستكون للصندوق صلاحية الإقراض والتمويل بكل أنواعه للمنشآت أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التي تعمل في مجال الثقافة أو في دعم الممارسين فيها أو في الخدمات المساندة لها أو في تطوير التقنية في المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية التي تخدمها، وفقاً لسياساته؛ إضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية غير المالية لجميع الجهات والأفراد العاملين في المجالات الثقافية المختلفة".

وأضاف، أن صندوق التنمية الثقافي يأتي ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.. ومن بين حزمة المبادرات الـ 27 الأولى، التي أعلنتها الوزارة عند تدشين رؤيتها وتوجهاتها.

يُذكر أن وزير الثقافة يرأس مجلس إدارة صندوق التنمية الثقافي، ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري لدعم أهداف الإستراتيجية الوطنية للثقافة المنبثقة من رؤية المملكة 2030 التي تسعى من خلالها وزارة الثقافة، إلى الارتقاء بالفعل الثقافي والتراث الوطني.

06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
01:29 PM

وزير الثقافة يثمّن موافقة "الوزراء" على إنشاء صندوق التنمية الثقافي: يمكّن الإبداع

قال: يعزّز الإنتاج الثقافي وسيوفر فرصاً اقتصادية تنموية لدعم القدرات الوطنية وتمكينها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفع الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على دعمهما الدائم للقطاعات الثقافية، مثمّناً لمجلس الوزراء الموافقة على إنشاء صندوق التنمية الثقافي.

وأكّد أن صندوق التنمية الثقافي سيعزّز الإنتاج الثقافي السعودي، وسيوفر فرصاً اقتصادية تنموية لدعم القدرات الوطنية وتمكينها في القطاعات الثقافية المختلفة، بما ينعكس إيجاباً على المشهد الثقافي المليء بالمبدعين.

وبيّن سموه، أن الصندوق الذي يرتبط إدارياً بصندوق التنمية الوطني يهدف إلى الإسهام في دعم التنمية الثقافية والمجالات المتصلة بها واستدامتها وفق الإستراتيجيات المعتمدة في هذا الشأن.

وقال سمو الأمير بدر بن عبدالله: "ستكون للصندوق صلاحية الإقراض والتمويل بكل أنواعه للمنشآت أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية التي تعمل في مجال الثقافة أو في دعم الممارسين فيها أو في الخدمات المساندة لها أو في تطوير التقنية في المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية التي تخدمها، وفقاً لسياساته؛ إضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية غير المالية لجميع الجهات والأفراد العاملين في المجالات الثقافية المختلفة".

وأضاف، أن صندوق التنمية الثقافي يأتي ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.. ومن بين حزمة المبادرات الـ 27 الأولى، التي أعلنتها الوزارة عند تدشين رؤيتها وتوجهاتها.

يُذكر أن وزير الثقافة يرأس مجلس إدارة صندوق التنمية الثقافي، ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري لدعم أهداف الإستراتيجية الوطنية للثقافة المنبثقة من رؤية المملكة 2030 التي تسعى من خلالها وزارة الثقافة، إلى الارتقاء بالفعل الثقافي والتراث الوطني.

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