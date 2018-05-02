آل الشيخ: زمن الرئيس الأسطورة انتهى .. والسبيعي : ديون الأندية مليار ريال
كشف أن قضايا الفرق السعودية في "فيفا" تمثل 20%
أبدى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ استياءه من مجموع قضايا الأندية السعودية في الفيفا كاشفًا أن مجموعها يمثل 20 % من مجموع القضايا لدى الفيفا.
وأكد آل الشيخ خلال مداخلته مع برنامج الخيمة أن زمن الرئيس الأسطورة قد انتهى.
وأشار إلى أن سعود السويلم رئيس نادي النصر لديه ملاءة مالية، وكاشفًا أن مقصده من عدم وجود الملاءة المالية هي أثناء فترة سلمان المالك.
كما أوضح آل الشيخ أن القيادة وقفت وقفة جبارة مع جميع الأندية، وأنه محاسب أمامهم .
وقدم تركي آل الشيخ نصيحة للجمهور الرياضي قائلاً: أرجو من الجمهور الرياضي ألا يلتفت لكل ما يذكر في السوشيال ميديا .
من جانب آخر كشف أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم لؤي السبيعي أن ديون جميع الأندية السعودية قرابة مليار ريال.
وذكر بالأرقام الديون حيث قال:"جاءت ديون الأندية على النحو التالي:
الاتحاد 310 ملايين
النصر 231 مليونًا
الهلال 115 مليونًا
الأهلي 110 ملايين
الشباب 63 مليونًا
الرائد 24 مليونًا
الاتفاق 36 مليونًا
التعاون 29 مليونًا
القادسية 23 مليونًا
الفتح 15 مليونًا
الفيصلي 6 ملايين
آل الشيخ: زمن الرئيس الأسطورة انتهى .. والسبيعي : ديون الأندية مليار ريال
عبدالعزيز السلمي
سبق
2018-05-02
أبدى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ استياءه من مجموع قضايا الأندية السعودية في الفيفا كاشفًا أن مجموعها يمثل 20 % من مجموع القضايا لدى الفيفا.
وأكد آل الشيخ خلال مداخلته مع برنامج الخيمة أن زمن الرئيس الأسطورة قد انتهى.
وأشار إلى أن سعود السويلم رئيس نادي النصر لديه ملاءة مالية، وكاشفًا أن مقصده من عدم وجود الملاءة المالية هي أثناء فترة سلمان المالك.
كما أوضح آل الشيخ أن القيادة وقفت وقفة جبارة مع جميع الأندية، وأنه محاسب أمامهم .
وقدم تركي آل الشيخ نصيحة للجمهور الرياضي قائلاً: أرجو من الجمهور الرياضي ألا يلتفت لكل ما يذكر في السوشيال ميديا .
من جانب آخر كشف أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم لؤي السبيعي أن ديون جميع الأندية السعودية قرابة مليار ريال.
وذكر بالأرقام الديون حيث قال:"جاءت ديون الأندية على النحو التالي:
الاتحاد 310 ملايين
النصر 231 مليونًا
الهلال 115 مليونًا
الأهلي 110 ملايين
الشباب 63 مليونًا
الرائد 24 مليونًا
الاتفاق 36 مليونًا
التعاون 29 مليونًا
القادسية 23 مليونًا
الفتح 15 مليونًا
الفيصلي 6 ملايين
02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
01:25 AM
آل الشيخ: زمن الرئيس الأسطورة انتهى .. والسبيعي : ديون الأندية مليار ريال
كشف أن قضايا الفرق السعودية في "فيفا" تمثل 20%
أبدى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ استياءه من مجموع قضايا الأندية السعودية في الفيفا كاشفًا أن مجموعها يمثل 20 % من مجموع القضايا لدى الفيفا.
وأكد آل الشيخ خلال مداخلته مع برنامج الخيمة أن زمن الرئيس الأسطورة قد انتهى.
وأشار إلى أن سعود السويلم رئيس نادي النصر لديه ملاءة مالية، وكاشفًا أن مقصده من عدم وجود الملاءة المالية هي أثناء فترة سلمان المالك.
كما أوضح آل الشيخ أن القيادة وقفت وقفة جبارة مع جميع الأندية، وأنه محاسب أمامهم .
وقدم تركي آل الشيخ نصيحة للجمهور الرياضي قائلاً: أرجو من الجمهور الرياضي ألا يلتفت لكل ما يذكر في السوشيال ميديا .
من جانب آخر كشف أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم لؤي السبيعي أن ديون جميع الأندية السعودية قرابة مليار ريال.
وذكر بالأرقام الديون حيث قال:"جاءت ديون الأندية على النحو التالي:
الاتحاد 310 ملايين
النصر 231 مليونًا
الهلال 115 مليونًا
الأهلي 110 ملايين
الشباب 63 مليونًا
الرائد 24 مليونًا
الاتفاق 36 مليونًا
التعاون 29 مليونًا
القادسية 23 مليونًا
الفتح 15 مليونًا
الفيصلي 6 ملايين