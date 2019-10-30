افتتاح فرع "مهارة" الجديد في محافظة الخرج

لتلبية احتياجات أكبر شريحة ممكنة من الأفراد في السعودية

تماشيًا مع استراتيجية شركة "مهارة" للموارد البشرية في التوسع والانتشار المستمر، دشَّنت الشركة فرعها في الموقع الجديد بمحافظة الخرج، الكائن على طريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز؛ وذلك سعيًا منها إلى تلبية احتياجات أكبر شريحة ممكنة من الأفراد، وطالبي الخدمة في أنحاء السعودية كافة، إضافة إلى الارتقاء بأسلوب تقديم الخدمات لجميع العملاء.

ويقدم الفرع بحلته الجديدة مجموعة متكاملة من الخدمات المتنوعة لإتاحة أفضل الخدمات أمام عملاء الشركة بمنتهى السهولة؛ إذ ستمتد ساعات دوام الفرع من الـ8.30 صباحًا حتى الـ9.00 مساء، ما عدا الجمعة عطلة، والسبت من الـ2.30 بعد الظهر إلى الـ8.00 مساء، إضافة إلى سهولة طلب الخدمات عن طريق الخدمة الإلكترونية.

واستمع الحضور خلال حفل تدشين الفرع الجديد لـ"مهارة"، الذي افتتحه رئيس المجلس البلدي في محافظة الخرج مصلح العنزي، عن الشركة والخدمات المختلفة التي تقدمها، سواء لقطاع الأفراد أو الأعمال، وذلك بحضور المدير التنفيذي لخدمات قطاع الأفراد سهل مختار، ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام خلف الخميسي، إضافة إلى جمع غفير من الصحفيين والإعلاميين والمسؤولين الذين حضروا الحفل.

من جهته، قال يوسف بن محمدالقفاري، الرئيس التنفيذي لشركة "مهارة" للموارد البشرية: "حرصنا في الشركة على الوصول لعملائنا الكرام في كل مكان؛ إذ يتماشى افتتاح الفرع الجديد مع النمو السريع الذي تشهده مهارة.. ويأتي ذلك ضمن الخطط التي وضعتها الشركة، وتعكس التزامها المستدام بخدمة العملاء".

وأضاف "القفاري": "يأتي هذا التوسع المستمر في شبكة فروع مهارة انسجامًا مع رؤية وتوجهات الشركة التي ترمي إلى توفير الخدمات الرائدة لعملائها، بما يواكب تطلعاتهم، ويلبي احتياجاتهم المختلفة.. وفي إطار مواصلة الشركة لافتتاح المزيد من الفروع حول السعودية؛ وذلك لتعزيز وجود (مهارة) في المناطق كافة لخدمة أكبر عدد ممكن من العملاء".