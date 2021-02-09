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الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة على الباحة

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ6 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (الحجرة، والعقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة والأجزاء المجاورة لها).

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة على الباحة
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ6 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (الحجرة، والعقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة والأجزاء المجاورة لها).

09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
10:40 AM

الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة على الباحة

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ6 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (الحجرة، والعقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة والأجزاء المجاورة لها).

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