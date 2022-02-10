النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أوكرانيا: القوات الروسية المحتشدة على حدودنا "ليست جاهزة للغزو"

"ماليار": ليس هناك تدريب لوحدات هجومية أو إعداد لتصعيد فوري

أكدت مسؤولة عسكرية أوكرانية رفيعة، الأربعاء، أن القوات الروسية المحتشدة على حدود بلادها ليست جاهزة لاجتياح وشيك أوكرانيا، الأمر الذي يخشاه الغرب، لكنها تستخدم لـ"ابتزاز" يمارسه الكرملين وفق تعبيرها.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار: "نرى حشدًا للقوات المسلحة (الروسية)، لكن ليس هناك تدريب لوحدات هجومية. لا نرى إعدادًا لبنى تحتية ضرورية لتصعيد فوري"، حسب سكاي نيوز عربية.

واعتبرت في مؤتمر صحفي في أفديكفا على خط الجبهة بين الجنود الأوكرانيين والانفصاليين الموالين لموسكو في شرق أوكرانيا، أن "روسيا تتوسل حشد القوات لممارسة ضغوط سياسية وابتزاز".

ورأت المسؤولة الأوكرانية أن هدف موسكو هو "تدمير التحالفات السياسية والأمنية بين الغربيين"، وفق "فرانس برس".

وتحشد موسكو منذ نهاية 2021 عشرات الآلاف من جنودها على حدود أوكرانيا، مما يثير مخاوف الدول الغربية من غزو وشيك.

وإذا كانت الاستخبارات الأمريكية قد أكدت أن لموسكو قدرات كافية لشن هجوم منتصف فبراير، فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن أنه يرى "حلولاً ملموسة" من أجل تسوية سلمية للنزاع، بعد زيارته العاصمتين الروسية والأوكرانية.

وتنفي موسكو أي نية لشن غزو، لكنها تطالب بضمانات لأمنها في مقدمتها عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، إلا أن الغربيين رفضوا رسميًا هذا المطلب.

أوكرانيا القوات الروسية الكرملين

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
أوكرانيا: القوات الروسية المحتشدة على حدودنا "ليست جاهزة للغزو"
سبق

أكدت مسؤولة عسكرية أوكرانية رفيعة، الأربعاء، أن القوات الروسية المحتشدة على حدود بلادها ليست جاهزة لاجتياح وشيك أوكرانيا، الأمر الذي يخشاه الغرب، لكنها تستخدم لـ"ابتزاز" يمارسه الكرملين وفق تعبيرها.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار: "نرى حشدًا للقوات المسلحة (الروسية)، لكن ليس هناك تدريب لوحدات هجومية. لا نرى إعدادًا لبنى تحتية ضرورية لتصعيد فوري"، حسب سكاي نيوز عربية.

واعتبرت في مؤتمر صحفي في أفديكفا على خط الجبهة بين الجنود الأوكرانيين والانفصاليين الموالين لموسكو في شرق أوكرانيا، أن "روسيا تتوسل حشد القوات لممارسة ضغوط سياسية وابتزاز".

ورأت المسؤولة الأوكرانية أن هدف موسكو هو "تدمير التحالفات السياسية والأمنية بين الغربيين"، وفق "فرانس برس".

وتحشد موسكو منذ نهاية 2021 عشرات الآلاف من جنودها على حدود أوكرانيا، مما يثير مخاوف الدول الغربية من غزو وشيك.

وإذا كانت الاستخبارات الأمريكية قد أكدت أن لموسكو قدرات كافية لشن هجوم منتصف فبراير، فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن أنه يرى "حلولاً ملموسة" من أجل تسوية سلمية للنزاع، بعد زيارته العاصمتين الروسية والأوكرانية.

وتنفي موسكو أي نية لشن غزو، لكنها تطالب بضمانات لأمنها في مقدمتها عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، إلا أن الغربيين رفضوا رسميًا هذا المطلب.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
12:33 AM

أوكرانيا: القوات الروسية المحتشدة على حدودنا "ليست جاهزة للغزو"

"ماليار": ليس هناك تدريب لوحدات هجومية أو إعداد لتصعيد فوري

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,262

أكدت مسؤولة عسكرية أوكرانية رفيعة، الأربعاء، أن القوات الروسية المحتشدة على حدود بلادها ليست جاهزة لاجتياح وشيك أوكرانيا، الأمر الذي يخشاه الغرب، لكنها تستخدم لـ"ابتزاز" يمارسه الكرملين وفق تعبيرها.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار: "نرى حشدًا للقوات المسلحة (الروسية)، لكن ليس هناك تدريب لوحدات هجومية. لا نرى إعدادًا لبنى تحتية ضرورية لتصعيد فوري"، حسب سكاي نيوز عربية.

واعتبرت في مؤتمر صحفي في أفديكفا على خط الجبهة بين الجنود الأوكرانيين والانفصاليين الموالين لموسكو في شرق أوكرانيا، أن "روسيا تتوسل حشد القوات لممارسة ضغوط سياسية وابتزاز".

ورأت المسؤولة الأوكرانية أن هدف موسكو هو "تدمير التحالفات السياسية والأمنية بين الغربيين"، وفق "فرانس برس".

وتحشد موسكو منذ نهاية 2021 عشرات الآلاف من جنودها على حدود أوكرانيا، مما يثير مخاوف الدول الغربية من غزو وشيك.

وإذا كانت الاستخبارات الأمريكية قد أكدت أن لموسكو قدرات كافية لشن هجوم منتصف فبراير، فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن أنه يرى "حلولاً ملموسة" من أجل تسوية سلمية للنزاع، بعد زيارته العاصمتين الروسية والأوكرانية.

وتنفي موسكو أي نية لشن غزو، لكنها تطالب بضمانات لأمنها في مقدمتها عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، إلا أن الغربيين رفضوا رسميًا هذا المطلب.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,625
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,345
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,038
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,063

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة