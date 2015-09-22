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شرطة حائل تقبض على 3 مواطنين قاموا بالاعتداء على مواطن تحت تهديد السلاح

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، المقدم سامي الشمري، بأن الجهات الأمنية باشرت بلاغًا عن تعرُّض مواطن لاعتداء تحت تهديد السلاح، وسلبه، وإصابته بطعنات متفرقة (حالته الصحية مستقرة). وأسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هوية الجناة، والقبض عليهم، وهم (3) مواطنين من أرباب السوابق، في العقدين الثاني والرابع من العمر، وضبطت بحوزتهم مواد مخدرة، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة.

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شرطة حائل تقبض على 3 مواطنين قاموا بالاعتداء على مواطن تحت تهديد السلاح
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، المقدم سامي الشمري، بأن الجهات الأمنية باشرت بلاغًا عن تعرُّض مواطن لاعتداء تحت تهديد السلاح، وسلبه، وإصابته بطعنات متفرقة (حالته الصحية مستقرة). وأسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هوية الجناة، والقبض عليهم، وهم (3) مواطنين من أرباب السوابق، في العقدين الثاني والرابع من العمر، وضبطت بحوزتهم مواد مخدرة، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة.

21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
10:05 PM
اخر تعديل
22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
04:05 AM

شرطة حائل تقبض على 3 مواطنين قاموا بالاعتداء على مواطن تحت تهديد السلاح

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
2
11,343

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، المقدم سامي الشمري، بأن الجهات الأمنية باشرت بلاغًا عن تعرُّض مواطن لاعتداء تحت تهديد السلاح، وسلبه، وإصابته بطعنات متفرقة (حالته الصحية مستقرة). وأسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هوية الجناة، والقبض عليهم، وهم (3) مواطنين من أرباب السوابق، في العقدين الثاني والرابع من العمر، وضبطت بحوزتهم مواد مخدرة، وجرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى فرع النيابة.

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