تقرير يكشف أداء مقدمي الخدمات لأشهر الألعاب الإلكترونية خلال الربع الرابع من 2021م

"هيئة الاتصالات" تستعرض أكثرها رواجًا وتقدم إرشادات لتحسين جودة الاتصال بالإنترنت

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تقرير الربع الرابع من عام 2021 لمبادرة Game Mode، الذي يقارن زمن الاستجابة بين مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة لأشهر الألعاب الإلكترونية، ويستعرض أشهر منصات الألعاب الإلكترونية، وأكثر الألعاب رواجًا في مجتمع اللاعبين، ويقدم حزمة من الإرشادات لتحسين جودة الاتصال بالإنترنت للألعاب الإلكترونية.

وكشف التقرير الربعي الرابع من عام 2021 عن تصدّر شركة الاتصالات السعودية STC لقائمة مقدمي الخدمات بحسب معدل زمن الاستجابة في ألعاب: فورتنايت Fortnite، وفيفا FIFA، وآيبكس ليجندز APEX LEGENDS، ولعبة دوتا 2DOTA 2، وفالورانت VALORANT، وأوفرواتش OVERWATCH، ولعبة وورلد أف واركرافت WORLD Of WARCRAFT، وحلت ثانيًا في ألعاب ليغ أوف ليجيندزLEAGUE OF LEGENDS، وببجيPUBG، وأمونج أس AMONG Us.

وذكر التقرير الربعي الصادر عن "هيئة الاتصالات" عن تصدر شركة موبايلي بالشراكة مع زين لقائمة مقدمي الخدمات في معدل زمن الاستجابة في لعبة ببجي PUBG، وأمونج أس AMONG US، وحلت ثالثًا في ليغ أوف ليجيندز LEAGUE OF LEGENDS، ولعبة وورلد أف واركرافت WORLD OF WARCRAFT، وفالورانت VALORANT، ووقعت رابعة في ألعاب فورتنايت FORTNITE، وفيفا FIFA، وآيبكس ليجندز APEX LEGENDS، ولعبة دوتا 2DOTA 2، وأوفرواتش OVERWATCH.

كما أوضح تصدر شركة زين لقائمة مقدمي الخدمات في معدل زمن الاستجابة في لعبة ليغ أوف ليجيندز LEAGUE OF LEGENDS، وتشاركت المركز الأول مع موبايلي في لعبتي ببجي PUBG، وأمونج أس AMONG US، وجاءت ثانيًا في ألعاب فورتنايت FORTNITE، وفيفا FIFA، وآيبكس ليجندز APEX LEGENDS، ودوتا 2DOTA 2، ووورلد أف واركرافت WORLD OF WARCRAFT، وفالورانت VALORANT، وأوفرواتش Overwatch.

وحصدت شركة سلام المركز الثالث في لعبة فورتنايت FORTNITE، وفيفا FIFA، وآيبكس ليجندز APEX LEGENDS، ودوتا 2DOTA 2، وببجي PUBG، وأمونج أس AMONG US، وأوفرواتش OVERWATCH، فيما حلت رابعًا في لعبة ليغ أوف ليجيندز LEAGUE Of LEGENDS، ووورلد أف واركرافت WORLD Of WARCRAFT، وفالورانت VALORANT.

يُذكر أن مبادرة GameMode تأتي في إطار عمل "هيئة الاتصالات" على تعزيز التنافسية بين مقدمي خدمات الاتصالات لتقديم أفضل تجربة للاعبين، ورفع مستوى الشفافية في السوق من خلال نشر نتائج البيانات والمؤشرات، وتمكين المستثمرين والمهتمين من الاطلاع على مؤشرات أداء السوق في المملكة.