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احتفى بـ "كأس السوبر" في "مرسول بارك" .. النصر يفتح ملف التعاون

فتح النصر، مساء أمس الاثنين، ملف مباراته القادمة أمام التعاون، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بعد الإجازة التي منحها المدير الفني للفريق آلين هورفارت للاعبين بعد تحقيقهم بطولة السوبر على حساب الهلال السبت الماضي.

وقبل الحصة التدريبية، استعرض رئيس نادي النصر الدكتور صفوان السويكت ولاعبو الفريق بكأس السوبر في أرضية ملعب "مرسول بارك".

واكتفى اللاعبون الذين شاركوا بشكل أساس في نهائي السوبر بتمارين لياقية واسترجاعية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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احتفى بـ "كأس السوبر" في "مرسول بارك" .. النصر يفتح ملف التعاون
سبق

فتح النصر، مساء أمس الاثنين، ملف مباراته القادمة أمام التعاون، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بعد الإجازة التي منحها المدير الفني للفريق آلين هورفارت للاعبين بعد تحقيقهم بطولة السوبر على حساب الهلال السبت الماضي.

وقبل الحصة التدريبية، استعرض رئيس نادي النصر الدكتور صفوان السويكت ولاعبو الفريق بكأس السوبر في أرضية ملعب "مرسول بارك".

واكتفى اللاعبون الذين شاركوا بشكل أساس في نهائي السوبر بتمارين لياقية واسترجاعية.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
01:00 AM

احتفى بـ "كأس السوبر" في "مرسول بارك" .. النصر يفتح ملف التعاون

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فتح النصر، مساء أمس الاثنين، ملف مباراته القادمة أمام التعاون، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بعد الإجازة التي منحها المدير الفني للفريق آلين هورفارت للاعبين بعد تحقيقهم بطولة السوبر على حساب الهلال السبت الماضي.

وقبل الحصة التدريبية، استعرض رئيس نادي النصر الدكتور صفوان السويكت ولاعبو الفريق بكأس السوبر في أرضية ملعب "مرسول بارك".

واكتفى اللاعبون الذين شاركوا بشكل أساس في نهائي السوبر بتمارين لياقية واسترجاعية.

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