"حسن الشكرة" مديرًا لجوازات الأحساء

صدر قرار بتكليف العقيد حسن بن عجيب الشكرة مديرًا لجوازات محافظة الأحساء.
وكان "الشكرة" يعمل مديرًا في منفذ سلوى، ويمتلك سجلاً حافلاً بالتميُّز في العمل الإداري والقيادي.
صدر قرار بتكليف العقيد حسن بن عجيب الشكرة مديرًا لجوازات محافظة الأحساء.
وكان "الشكرة" يعمل مديرًا في منفذ سلوى، ويمتلك سجلاً حافلاً بالتميُّز في العمل الإداري والقيادي.
صدر قرار بتكليف العقيد حسن بن عجيب الشكرة مديرًا لجوازات محافظة الأحساء.
وكان "الشكرة" يعمل مديرًا في منفذ سلوى، ويمتلك سجلاً حافلاً بالتميُّز في العمل الإداري والقيادي.
صدر قرار بتكليف العقيد حسن بن عجيب الشكرة مديرًا لجوازات محافظة الأحساء.
وكان "الشكرة" يعمل مديرًا في منفذ سلوى، ويمتلك سجلاً حافلاً بالتميُّز في العمل الإداري والقيادي.