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رئيس جامعة أم القرى: السعودية شهدت تنمية مستدامة في عهد الملك سلمان

قال إن قيادة خادم الحرمين جعلت المملكة تواجه آثار جائحة "كورونا "

رفع رئيس جامعة أم القرى، أ.د. معدي بن محمد آل مذهب، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة الذكرى السابعة لمبايعته ملكًا على البلاد وتوليه مقاليد الحكم، وهي ذكرى تتجدد فيها مشاعر الصدق والولاء؛ لما حققه من إنجازات تنموية وتطويرية خلال هذا العهد الميمون الذي حقق فيه – حفظـه اللـه - مـا يصبـو إليـه شـعبه مـن أمن واستقرار ورخاء، وفرص واعدة لمستقبل أفضل.

وأكد أن قيادة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله – المستمدة من كتاب الله وسُنة رسوله جعلتنا نتجاوز آثار جائحة فيروس كورونا، ونثبت للعالم أننا نستطيع التعايش مع الظروف والأزمات كافة نتيجة قراءته الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والدعم الذي أولاه للاستدامة التنموية.

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رئيس جامعة أم القرى: السعودية شهدت تنمية مستدامة في عهد الملك سلمان
سبق

رفع رئيس جامعة أم القرى، أ.د. معدي بن محمد آل مذهب، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة الذكرى السابعة لمبايعته ملكًا على البلاد وتوليه مقاليد الحكم، وهي ذكرى تتجدد فيها مشاعر الصدق والولاء؛ لما حققه من إنجازات تنموية وتطويرية خلال هذا العهد الميمون الذي حقق فيه – حفظـه اللـه - مـا يصبـو إليـه شـعبه مـن أمن واستقرار ورخاء، وفرص واعدة لمستقبل أفضل.

وأكد أن قيادة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله – المستمدة من كتاب الله وسُنة رسوله جعلتنا نتجاوز آثار جائحة فيروس كورونا، ونثبت للعالم أننا نستطيع التعايش مع الظروف والأزمات كافة نتيجة قراءته الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والدعم الذي أولاه للاستدامة التنموية.

08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
08:33 PM

رئيس جامعة أم القرى: السعودية شهدت تنمية مستدامة في عهد الملك سلمان

قال إن قيادة خادم الحرمين جعلت المملكة تواجه آثار جائحة "كورونا "

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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رفع رئيس جامعة أم القرى، أ.د. معدي بن محمد آل مذهب، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة الذكرى السابعة لمبايعته ملكًا على البلاد وتوليه مقاليد الحكم، وهي ذكرى تتجدد فيها مشاعر الصدق والولاء؛ لما حققه من إنجازات تنموية وتطويرية خلال هذا العهد الميمون الذي حقق فيه – حفظـه اللـه - مـا يصبـو إليـه شـعبه مـن أمن واستقرار ورخاء، وفرص واعدة لمستقبل أفضل.

وأكد أن قيادة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله – المستمدة من كتاب الله وسُنة رسوله جعلتنا نتجاوز آثار جائحة فيروس كورونا، ونثبت للعالم أننا نستطيع التعايش مع الظروف والأزمات كافة نتيجة قراءته الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والدعم الذي أولاه للاستدامة التنموية.

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