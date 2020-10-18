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الإمارات تسجل 1215 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الحالات المصابة وصلت إلى 115.602

سجّلت دولة الإمارات خلال الـ24 ساعة الماضية، 1215 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و4 وفيات، و1162 حالة شفاء.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 115.602 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 463 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 107.516 حالة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات تسجل 1215 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجّلت دولة الإمارات خلال الـ24 ساعة الماضية، 1215 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و4 وفيات، و1162 حالة شفاء.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 115.602 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 463 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 107.516 حالة.

18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
02:23 PM

الإمارات تسجل 1215 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الحالات المصابة وصلت إلى 115.602

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبو ظبي
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سجّلت دولة الإمارات خلال الـ24 ساعة الماضية، 1215 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و4 وفيات، و1162 حالة شفاء.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 115.602 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 463 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 107.516 حالة.

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