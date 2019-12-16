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فيديو.. السفير الأمريكي أُعجب بسيارة عمرها 78 عامًا في تبوك

عُرفت محليًّا بـ"العنترناش".. وهي من أولى السيارات التي دخلت المدينة

جذبت سيارة "العنترناش الأمريكية" المصنوعة قبل 78 عامًا سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى السعودية جونابي زيد، وذلك أثناء زيارته مساء اليوم مركز ابن عاصي بتبوك ضمن زيارته للمنطقة، وأبدى إعجابه بالسيارة القديمة الكلاسيكية.

وقال مالك المركبة الباحث التاريخي عبدالله العمراني لـ"سبق": إن السيارة تسمي إنترناشيونال، ولكنها عُرفت محليًّا بالعنترناش، وهي من أولى السيارات التي دخلت مدينة تبوك، وقد أسهمت في عمل مسار للطرق الصحراوية في تلك الفترة نظرًا لقدرتها على السير على الطرق الوعرة والرملية. مبينًا أن السفير الأمريكي أبدى إعجابه بها.

وأضاف "العمراني" بأن السيارة ليس لديها مواصفات باستثناء القدرة القوية على التحميل في المسارات كافة، كما أن مكيّف المركبة عبارة عن مزلاج يتحكم به السائق يدويًّا؛ إذ من خلاله يفتح نافذة صغير يدخل عن طريقها الهواء لداخل السيارة.

ولفت إلى أن السيارة لديها رخصة سير، ويقوم بأخذ جولات عليها داخل مدينة تبوك بين فترة وأخرى.

سيارة "العنترناش الأمريكية" الولايات المتحدة الأمريكية تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيديو.. السفير الأمريكي أُعجب بسيارة عمرها 78 عامًا في تبوك
سبق

جذبت سيارة "العنترناش الأمريكية" المصنوعة قبل 78 عامًا سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى السعودية جونابي زيد، وذلك أثناء زيارته مساء اليوم مركز ابن عاصي بتبوك ضمن زيارته للمنطقة، وأبدى إعجابه بالسيارة القديمة الكلاسيكية.

وقال مالك المركبة الباحث التاريخي عبدالله العمراني لـ"سبق": إن السيارة تسمي إنترناشيونال، ولكنها عُرفت محليًّا بالعنترناش، وهي من أولى السيارات التي دخلت مدينة تبوك، وقد أسهمت في عمل مسار للطرق الصحراوية في تلك الفترة نظرًا لقدرتها على السير على الطرق الوعرة والرملية. مبينًا أن السفير الأمريكي أبدى إعجابه بها.

وأضاف "العمراني" بأن السيارة ليس لديها مواصفات باستثناء القدرة القوية على التحميل في المسارات كافة، كما أن مكيّف المركبة عبارة عن مزلاج يتحكم به السائق يدويًّا؛ إذ من خلاله يفتح نافذة صغير يدخل عن طريقها الهواء لداخل السيارة.

ولفت إلى أن السيارة لديها رخصة سير، ويقوم بأخذ جولات عليها داخل مدينة تبوك بين فترة وأخرى.

16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
10:16 PM

فيديو.. السفير الأمريكي أُعجب بسيارة عمرها 78 عامًا في تبوك

عُرفت محليًّا بـ"العنترناش".. وهي من أولى السيارات التي دخلت المدينة

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بدر الجبل - تبوك
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1,885

جذبت سيارة "العنترناش الأمريكية" المصنوعة قبل 78 عامًا سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى السعودية جونابي زيد، وذلك أثناء زيارته مساء اليوم مركز ابن عاصي بتبوك ضمن زيارته للمنطقة، وأبدى إعجابه بالسيارة القديمة الكلاسيكية.

وقال مالك المركبة الباحث التاريخي عبدالله العمراني لـ"سبق": إن السيارة تسمي إنترناشيونال، ولكنها عُرفت محليًّا بالعنترناش، وهي من أولى السيارات التي دخلت مدينة تبوك، وقد أسهمت في عمل مسار للطرق الصحراوية في تلك الفترة نظرًا لقدرتها على السير على الطرق الوعرة والرملية. مبينًا أن السفير الأمريكي أبدى إعجابه بها.

وأضاف "العمراني" بأن السيارة ليس لديها مواصفات باستثناء القدرة القوية على التحميل في المسارات كافة، كما أن مكيّف المركبة عبارة عن مزلاج يتحكم به السائق يدويًّا؛ إذ من خلاله يفتح نافذة صغير يدخل عن طريقها الهواء لداخل السيارة.

ولفت إلى أن السيارة لديها رخصة سير، ويقوم بأخذ جولات عليها داخل مدينة تبوك بين فترة وأخرى.

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