لبنان: 50 إصابة جديدة بكورونا 42 منهم من المُقيمين

إجمالي عدد الإصابات 1306

سجلت لبنان 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ 42 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و8 من اللبنانيين القادمين من الخارج؛ ما رفع عدد الإصابات إلى 1306 إصابات.



وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّه تم خلال الساعات الـ24 الماضية إجراء 2199 فحص PCR الخاص بالفيروس، في ظل ارتفاع عدد الوفيات إلى 28 حالة وفاة، فيما سُجّل ارتفاع في عدد حالات الشفاء إلى 731 حالة.