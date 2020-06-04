لبنان: 50 إصابة جديدة بكورونا 42 منهم من المُقيمين
إجمالي عدد الإصابات 1306
سجلت لبنان 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ 42 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و8 من اللبنانيين القادمين من الخارج؛ ما رفع عدد الإصابات إلى 1306 إصابات.
وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّه تم خلال الساعات الـ24 الماضية إجراء 2199 فحص PCR الخاص بالفيروس، في ظل ارتفاع عدد الوفيات إلى 28 حالة وفاة، فيما سُجّل ارتفاع في عدد حالات الشفاء إلى 731 حالة.
فيروس كورونا الجديد
لبنان: 50 إصابة جديدة بكورونا 42 منهم من المُقيمين
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-06-04
سجلت لبنان 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ 42 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و8 من اللبنانيين القادمين من الخارج؛ ما رفع عدد الإصابات إلى 1306 إصابات.
وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّه تم خلال الساعات الـ24 الماضية إجراء 2199 فحص PCR الخاص بالفيروس، في ظل ارتفاع عدد الوفيات إلى 28 حالة وفاة، فيما سُجّل ارتفاع في عدد حالات الشفاء إلى 731 حالة.
04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
04:45 PM
لبنان: 50 إصابة جديدة بكورونا 42 منهم من المُقيمين
إجمالي عدد الإصابات 1306
سجلت لبنان 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ 42 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، و8 من اللبنانيين القادمين من الخارج؛ ما رفع عدد الإصابات إلى 1306 إصابات.
وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّه تم خلال الساعات الـ24 الماضية إجراء 2199 فحص PCR الخاص بالفيروس، في ظل ارتفاع عدد الوفيات إلى 28 حالة وفاة، فيما سُجّل ارتفاع في عدد حالات الشفاء إلى 731 حالة.