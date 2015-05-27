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فياريال بطلاً للدوري الأوروبي لأول مرة بتاريخه على حساب مانشستر يونايتد

توج فياريال الإسباني بلقب الدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي بركلات الجزاء الترجيحية (11-10) بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1 – 1 في النهائي الذي جمعهما مساء الأربعاء.


وضع النجم الإسباني جيرارد مورينو فريقه فياريال "الغواصات الصفراء" في المقدمة بهدف سجله، في الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول، وعدل المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني النتيجة لفريق "الشياطين الحمر"، في الدقيقة 55 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

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فياريال بطلاً للدوري الأوروبي لأول مرة بتاريخه على حساب مانشستر يونايتد
سبق

توج فياريال الإسباني بلقب الدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي بركلات الجزاء الترجيحية (11-10) بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1 – 1 في النهائي الذي جمعهما مساء الأربعاء.


وضع النجم الإسباني جيرارد مورينو فريقه فياريال "الغواصات الصفراء" في المقدمة بهدف سجله، في الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول، وعدل المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني النتيجة لفريق "الشياطين الحمر"، في الدقيقة 55 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
01:49 AM

فياريال بطلاً للدوري الأوروبي لأول مرة بتاريخه على حساب مانشستر يونايتد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توج فياريال الإسباني بلقب الدوري الأوروبي للمرة الأولى في تاريخه على حساب مانشستر يونايتد الإنجليزي بركلات الجزاء الترجيحية (11-10) بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1 – 1 في النهائي الذي جمعهما مساء الأربعاء.


وضع النجم الإسباني جيرارد مورينو فريقه فياريال "الغواصات الصفراء" في المقدمة بهدف سجله، في الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول، وعدل المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني النتيجة لفريق "الشياطين الحمر"، في الدقيقة 55 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

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