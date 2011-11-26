حصيلة قياسية .. 1.5 مليون إصابة جديدة بكورونا بالأمريكيتين خلال أسبوع

سجلت دول القارتين أكبر حصيلة للمصابين الجدد منذ بدء انتشار الوباء

أظهرت بيانات منظمة الصحة للبلدان الأمريكية أنه تم تسجيل أكثر من 1.5 مليون إصابة بفيروس كورونا في قارتي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية، خلال الأسبوع الأخير بحصيلة قياسية جديدة.

وأكد نائب مدير المنظمة جارباس باربوسا، أن كندا سجلت ارتفاعًا كبيرًا في عدد المصابين بين مجتمعات الشعوب الأصلية.

وأشارت المنظمة إلى أنه تم خلال الأسبوع الأخير تسجيل أكبر حصيلة للمصابين الجدد بفيروس كورونا منذ بدء انتشار الوباء.

