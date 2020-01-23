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"مدني حائل" يدعو لاتباع سبل السلامة في ظل انخفاض درجات الحرارة

أهاب بالمواطنين والمقيمين ضرورة توخي الحيطة عند استخدام وسائل التدفئة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل، إلى اتباع سبل السلامة في ظل انخفاض درجات الحرارة وموجة البرد التي تؤثر على المنطقة هذه الأيام.

وأهاب الدفاع المدني بالمنطقة، بجميع المواطنين والمقيمين، ضرورة توخي الحيطة عند استخدام وسائل التدفئة، وكذلك الحذر من النوم أو البقاء في الغرف المغلقة عند إشعال الحطب أو الفحم؛ مشيرًا إلى أنها تؤدي لنقص الأكسجين وانبعاث المواد الكربونية التي تُسبب الوفاة؛ سائلًا الله أن يحفظ الجميع من كل سوء.

الدفاع المدني بمنطقة حائل انخفاض درجات الحرارة

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"مدني حائل" يدعو لاتباع سبل السلامة في ظل انخفاض درجات الحرارة
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل، إلى اتباع سبل السلامة في ظل انخفاض درجات الحرارة وموجة البرد التي تؤثر على المنطقة هذه الأيام.

وأهاب الدفاع المدني بالمنطقة، بجميع المواطنين والمقيمين، ضرورة توخي الحيطة عند استخدام وسائل التدفئة، وكذلك الحذر من النوم أو البقاء في الغرف المغلقة عند إشعال الحطب أو الفحم؛ مشيرًا إلى أنها تؤدي لنقص الأكسجين وانبعاث المواد الكربونية التي تُسبب الوفاة؛ سائلًا الله أن يحفظ الجميع من كل سوء.

23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
12:06 PM

"مدني حائل" يدعو لاتباع سبل السلامة في ظل انخفاض درجات الحرارة

أهاب بالمواطنين والمقيمين ضرورة توخي الحيطة عند استخدام وسائل التدفئة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل، إلى اتباع سبل السلامة في ظل انخفاض درجات الحرارة وموجة البرد التي تؤثر على المنطقة هذه الأيام.

وأهاب الدفاع المدني بالمنطقة، بجميع المواطنين والمقيمين، ضرورة توخي الحيطة عند استخدام وسائل التدفئة، وكذلك الحذر من النوم أو البقاء في الغرف المغلقة عند إشعال الحطب أو الفحم؛ مشيرًا إلى أنها تؤدي لنقص الأكسجين وانبعاث المواد الكربونية التي تُسبب الوفاة؛ سائلًا الله أن يحفظ الجميع من كل سوء.

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