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"الضباب" يتصدّر مشهد أجواء الأربعاء .. "البعض قد يتأخر عن دوامه"

الزعاق: رقعته واسعة على هذه المناطق .. والمسند: "أشعلوا الأنوار والفليشر"

نبّه عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ من حالة الضباب التي يشهدها عددٌ من مناطق المملكة.

وقال عبر حسابه في "تويتر"، تنبيه: على سالكي الطرق التنبّه لذلك؛ فالضباب يؤثر -صباح اليوم- على رقعة واسعة من #السعودية على شمال شرقها وعلى الوسطى نواحي شمال وجنوب #الرياض #القصيم #الشرقية وسينجلي مع حمأة الشمس الضباب باللون الأبيض.

وكان أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ قد توقّع أن يتأخر بعض الموظفين والموظفات عن موعد الدوام، صباح اليوم، بسبب كثافة #الضباب، خاصة مَن يداوم خارج المدن، وذلك على أجزاءٍ من #الرياض #الشرقية #القصيم #حائل ".

ونصح المسند؛ قائلاً: أشعلوا الأنوار وخاصة أنوار #الضباب والفليشر، واعلموا "أن كل مطرود ملحوق"، والسلامة أولاً.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الضباب" يتصدّر مشهد أجواء الأربعاء .. "البعض قد يتأخر عن دوامه"
سبق

نبّه عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ من حالة الضباب التي يشهدها عددٌ من مناطق المملكة.

وقال عبر حسابه في "تويتر"، تنبيه: على سالكي الطرق التنبّه لذلك؛ فالضباب يؤثر -صباح اليوم- على رقعة واسعة من #السعودية على شمال شرقها وعلى الوسطى نواحي شمال وجنوب #الرياض #القصيم #الشرقية وسينجلي مع حمأة الشمس الضباب باللون الأبيض.

وكان أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ قد توقّع أن يتأخر بعض الموظفين والموظفات عن موعد الدوام، صباح اليوم، بسبب كثافة #الضباب، خاصة مَن يداوم خارج المدن، وذلك على أجزاءٍ من #الرياض #الشرقية #القصيم #حائل ".

ونصح المسند؛ قائلاً: أشعلوا الأنوار وخاصة أنوار #الضباب والفليشر، واعلموا "أن كل مطرود ملحوق"، والسلامة أولاً.

11 ديسمبر 2019 - 14 ربيع الآخر 1441
08:33 AM

"الضباب" يتصدّر مشهد أجواء الأربعاء .. "البعض قد يتأخر عن دوامه"

الزعاق: رقعته واسعة على هذه المناطق .. والمسند: "أشعلوا الأنوار والفليشر"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نبّه عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق؛ من حالة الضباب التي يشهدها عددٌ من مناطق المملكة.

وقال عبر حسابه في "تويتر"، تنبيه: على سالكي الطرق التنبّه لذلك؛ فالضباب يؤثر -صباح اليوم- على رقعة واسعة من #السعودية على شمال شرقها وعلى الوسطى نواحي شمال وجنوب #الرياض #القصيم #الشرقية وسينجلي مع حمأة الشمس الضباب باللون الأبيض.

وكان أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ قد توقّع أن يتأخر بعض الموظفين والموظفات عن موعد الدوام، صباح اليوم، بسبب كثافة #الضباب، خاصة مَن يداوم خارج المدن، وذلك على أجزاءٍ من #الرياض #الشرقية #القصيم #حائل ".

ونصح المسند؛ قائلاً: أشعلوا الأنوار وخاصة أنوار #الضباب والفليشر، واعلموا "أن كل مطرود ملحوق"، والسلامة أولاً.

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