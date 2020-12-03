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شاهد.. جولة رسمية على خدمات "ينبع الصناعية" وخطة لإنهاء المرسى الجديد

نفذها الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالمحافظة واستمع لشرح عن سير العمل

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي، خلال تفقده عدداً من مرافق الخدمات المساندة، أنه تم وضع خطة للانتهاء من مشروع المرسى الجديد ؛وذلك استعداد لتشغيله.

جاء ذلك بعد أن تفقد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع اليوم عدداً من مرافق الخدمات المساندة بمدينة ينبع الصناعية، ووقف على سير العمل بها، ورافقه في الجولة مديري العموم ومديري الإدارات ذات العلاقة، واستمع لشرح عن سير العمل بتلك المرافق من مدير عام الخدمات المساندة محمد بن عمر باجرفان.

وشملت الجولة مشروع المرسى الجديد، مؤكداً على وضع خطة للانتهاء منه استعداداً لتشغيله، كذلك تفقد قسم المطبعة والتصاميم بإدارة الخدمات الإدارية وما تقدم من خدمات لجميع إدارات الهيئة الملكية بينبع وخارجها، بعد ذلك زار محطة الإطفاء وغرفة التحكم بإدارة الأمن الصناعي والسلامة واطلع على التجهيزات الفنية والاستعدادات لأي طارئ، مثمناً جهود الزملاء بذلك.

وفي ختام الجولة أثنى الرئيس التنفيذي على الجهود التي يبذلها الزملاء في قطاع الخدمات المساندة، وتأتي هذه الجولة في إطار اهتمام الهيئة الملكية بينبع بتطوير جودة الخدمات المقدمة لزوار وقاطني مدينة ينبع الصناعية.

الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. جولة رسمية على خدمات "ينبع الصناعية" وخطة لإنهاء المرسى الجديد
سبق

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي، خلال تفقده عدداً من مرافق الخدمات المساندة، أنه تم وضع خطة للانتهاء من مشروع المرسى الجديد ؛وذلك استعداد لتشغيله.

جاء ذلك بعد أن تفقد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع اليوم عدداً من مرافق الخدمات المساندة بمدينة ينبع الصناعية، ووقف على سير العمل بها، ورافقه في الجولة مديري العموم ومديري الإدارات ذات العلاقة، واستمع لشرح عن سير العمل بتلك المرافق من مدير عام الخدمات المساندة محمد بن عمر باجرفان.

وشملت الجولة مشروع المرسى الجديد، مؤكداً على وضع خطة للانتهاء منه استعداداً لتشغيله، كذلك تفقد قسم المطبعة والتصاميم بإدارة الخدمات الإدارية وما تقدم من خدمات لجميع إدارات الهيئة الملكية بينبع وخارجها، بعد ذلك زار محطة الإطفاء وغرفة التحكم بإدارة الأمن الصناعي والسلامة واطلع على التجهيزات الفنية والاستعدادات لأي طارئ، مثمناً جهود الزملاء بذلك.

وفي ختام الجولة أثنى الرئيس التنفيذي على الجهود التي يبذلها الزملاء في قطاع الخدمات المساندة، وتأتي هذه الجولة في إطار اهتمام الهيئة الملكية بينبع بتطوير جودة الخدمات المقدمة لزوار وقاطني مدينة ينبع الصناعية.

03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442
02:34 PM

شاهد.. جولة رسمية على خدمات "ينبع الصناعية" وخطة لإنهاء المرسى الجديد

نفذها الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالمحافظة واستمع لشرح عن سير العمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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أكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي، خلال تفقده عدداً من مرافق الخدمات المساندة، أنه تم وضع خطة للانتهاء من مشروع المرسى الجديد ؛وذلك استعداد لتشغيله.

جاء ذلك بعد أن تفقد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع اليوم عدداً من مرافق الخدمات المساندة بمدينة ينبع الصناعية، ووقف على سير العمل بها، ورافقه في الجولة مديري العموم ومديري الإدارات ذات العلاقة، واستمع لشرح عن سير العمل بتلك المرافق من مدير عام الخدمات المساندة محمد بن عمر باجرفان.

وشملت الجولة مشروع المرسى الجديد، مؤكداً على وضع خطة للانتهاء منه استعداداً لتشغيله، كذلك تفقد قسم المطبعة والتصاميم بإدارة الخدمات الإدارية وما تقدم من خدمات لجميع إدارات الهيئة الملكية بينبع وخارجها، بعد ذلك زار محطة الإطفاء وغرفة التحكم بإدارة الأمن الصناعي والسلامة واطلع على التجهيزات الفنية والاستعدادات لأي طارئ، مثمناً جهود الزملاء بذلك.

وفي ختام الجولة أثنى الرئيس التنفيذي على الجهود التي يبذلها الزملاء في قطاع الخدمات المساندة، وتأتي هذه الجولة في إطار اهتمام الهيئة الملكية بينبع بتطوير جودة الخدمات المقدمة لزوار وقاطني مدينة ينبع الصناعية.

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