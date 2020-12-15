النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

مجلس الوزراء يقر ميزانية 2021: النفقات 990 مليارًا والإيرادات 849 مليار ريال

الرؤية السعودية اليابانية تناقش الشراكة الاستراتيجية بالاجتماع الوزاري الخامس

نظمته وزارتا الاستثمار بالمملكة والاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية

نظمت وزارة الاستثمار ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، اليوم، الاجتماع الوزاري الخامس - افتراضيًّا - ضمن أعمال الرؤية السعودية اليابانية 2030، وذلك بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كاجيياما هيروشي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية اليابانية واشيو إيشيرو، وبمشاركة عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية في البلدين.

وألقى المهندس خالد الفالح خلال اللقاء كلمة أشار فيها إلى أن الاجتماع الوزاري يمثل خطوة كبيرة للأمام في العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدا الالتزام بالمرحلة المقبلة من رؤية السعودية واليابان 2030، منوهًا بأن اليابان تعدّ أحد أقرب وأقدم الشركاء الاقتصاديين للمملكة.

وبين الوزير الفالح أن المملكة شرعت في رحلة تحول وطنية تقودها رؤية 2030، مؤكداً أن الاستثمار الأجنبي سيلعب دوراً مهمًا في هذه العملية، كما نوه معاليه بالالتزام التام بتمكين المستثمرين اليابانيين لتوسيع أعمالهم في المملكة واستكشاف الفرص الاستثمارية الكبيرة في سوقها الديناميكية والمتوسعة.

وخلال الاجتماع نوه الوزراء بالجهود التي يبذلها البلدان من أجل تحقيق تقدم في مشاريع الرؤية السعودية اليابانية 2030، كما أكدوا التزامهم المستمر بالشراكة بين البلدين، وأهمية البحث عن سبل جديدة للتعاون تساعد في التخفيف من تداعيات وباء "كوفيد-19".

وتمثل "الرؤية السعودية اليابانية 2030" التي انطلقت أعمالها عام 2017 نواة شراكة إستراتيجية دائمة بين اليابان والمملكة؛ إذ شهدت الكثير من مشاريع التعاون؛ الأمر الذي أسهم في تحقيق منجزات اقتصادية في كلا البلدين، كما تهدف الرؤية إلى تسهيل مشاركة القطاعين العام والخاص بين البلدين.

من جهته قال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني: "من المهم تطوير أوجه التعاون المشتركة لمواجهة التحديات المجتمعية مثل الحياد الكربوني وإدارة المياه، وذلك من خلال المشاريع التعاونية".

وأضاف: ينبغي لنا أن نطور طرقًا جديدة للتعاون مثل المنتديات الافتراضية والمواءمة التجارية للأعمال على الإنترنت، خاصة في ظل الوضع الاستثنائي الذي فرضته الجائحة".

من جانب آخر تنطلق يوم غد فعاليات منتدى أعمال الرؤية السعودية اليابانية 2030، الذي سيشارك فيه مجموعة من الخبراء من القطاعين العام والخاص، ومن المنتظر أن يتم خلاله استعراض الفرص الاستثمارية المتنامية داخل المملكة وقطاعات الترفيه والسياحة، والشركات الناشئة في اليابان، وتبادل المعرفة بين الخبراء اليابانيين والسعوديين فيما يتعلق بفرص التعاون في المناطق الاقتصادية والمشاريع الجديدة في المملكة.

وزارة الاستثمار وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الرؤية السعودية اليابانية تناقش الشراكة الاستراتيجية بالاجتماع الوزاري الخامس
سبق

نظمت وزارة الاستثمار ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، اليوم، الاجتماع الوزاري الخامس - افتراضيًّا - ضمن أعمال الرؤية السعودية اليابانية 2030، وذلك بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كاجيياما هيروشي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية اليابانية واشيو إيشيرو، وبمشاركة عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية في البلدين.

وألقى المهندس خالد الفالح خلال اللقاء كلمة أشار فيها إلى أن الاجتماع الوزاري يمثل خطوة كبيرة للأمام في العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدا الالتزام بالمرحلة المقبلة من رؤية السعودية واليابان 2030، منوهًا بأن اليابان تعدّ أحد أقرب وأقدم الشركاء الاقتصاديين للمملكة.

وبين الوزير الفالح أن المملكة شرعت في رحلة تحول وطنية تقودها رؤية 2030، مؤكداً أن الاستثمار الأجنبي سيلعب دوراً مهمًا في هذه العملية، كما نوه معاليه بالالتزام التام بتمكين المستثمرين اليابانيين لتوسيع أعمالهم في المملكة واستكشاف الفرص الاستثمارية الكبيرة في سوقها الديناميكية والمتوسعة.

وخلال الاجتماع نوه الوزراء بالجهود التي يبذلها البلدان من أجل تحقيق تقدم في مشاريع الرؤية السعودية اليابانية 2030، كما أكدوا التزامهم المستمر بالشراكة بين البلدين، وأهمية البحث عن سبل جديدة للتعاون تساعد في التخفيف من تداعيات وباء "كوفيد-19".

وتمثل "الرؤية السعودية اليابانية 2030" التي انطلقت أعمالها عام 2017 نواة شراكة إستراتيجية دائمة بين اليابان والمملكة؛ إذ شهدت الكثير من مشاريع التعاون؛ الأمر الذي أسهم في تحقيق منجزات اقتصادية في كلا البلدين، كما تهدف الرؤية إلى تسهيل مشاركة القطاعين العام والخاص بين البلدين.

من جهته قال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني: "من المهم تطوير أوجه التعاون المشتركة لمواجهة التحديات المجتمعية مثل الحياد الكربوني وإدارة المياه، وذلك من خلال المشاريع التعاونية".

وأضاف: ينبغي لنا أن نطور طرقًا جديدة للتعاون مثل المنتديات الافتراضية والمواءمة التجارية للأعمال على الإنترنت، خاصة في ظل الوضع الاستثنائي الذي فرضته الجائحة".

من جانب آخر تنطلق يوم غد فعاليات منتدى أعمال الرؤية السعودية اليابانية 2030، الذي سيشارك فيه مجموعة من الخبراء من القطاعين العام والخاص، ومن المنتظر أن يتم خلاله استعراض الفرص الاستثمارية المتنامية داخل المملكة وقطاعات الترفيه والسياحة، والشركات الناشئة في اليابان، وتبادل المعرفة بين الخبراء اليابانيين والسعوديين فيما يتعلق بفرص التعاون في المناطق الاقتصادية والمشاريع الجديدة في المملكة.

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
06:59 PM

الرؤية السعودية اليابانية تناقش الشراكة الاستراتيجية بالاجتماع الوزاري الخامس

نظمته وزارتا الاستثمار بالمملكة والاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
485

نظمت وزارة الاستثمار ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، اليوم، الاجتماع الوزاري الخامس - افتراضيًّا - ضمن أعمال الرؤية السعودية اليابانية 2030، وذلك بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كاجيياما هيروشي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية اليابانية واشيو إيشيرو، وبمشاركة عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية في البلدين.

وألقى المهندس خالد الفالح خلال اللقاء كلمة أشار فيها إلى أن الاجتماع الوزاري يمثل خطوة كبيرة للأمام في العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدا الالتزام بالمرحلة المقبلة من رؤية السعودية واليابان 2030، منوهًا بأن اليابان تعدّ أحد أقرب وأقدم الشركاء الاقتصاديين للمملكة.

وبين الوزير الفالح أن المملكة شرعت في رحلة تحول وطنية تقودها رؤية 2030، مؤكداً أن الاستثمار الأجنبي سيلعب دوراً مهمًا في هذه العملية، كما نوه معاليه بالالتزام التام بتمكين المستثمرين اليابانيين لتوسيع أعمالهم في المملكة واستكشاف الفرص الاستثمارية الكبيرة في سوقها الديناميكية والمتوسعة.

وخلال الاجتماع نوه الوزراء بالجهود التي يبذلها البلدان من أجل تحقيق تقدم في مشاريع الرؤية السعودية اليابانية 2030، كما أكدوا التزامهم المستمر بالشراكة بين البلدين، وأهمية البحث عن سبل جديدة للتعاون تساعد في التخفيف من تداعيات وباء "كوفيد-19".

وتمثل "الرؤية السعودية اليابانية 2030" التي انطلقت أعمالها عام 2017 نواة شراكة إستراتيجية دائمة بين اليابان والمملكة؛ إذ شهدت الكثير من مشاريع التعاون؛ الأمر الذي أسهم في تحقيق منجزات اقتصادية في كلا البلدين، كما تهدف الرؤية إلى تسهيل مشاركة القطاعين العام والخاص بين البلدين.

من جهته قال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني: "من المهم تطوير أوجه التعاون المشتركة لمواجهة التحديات المجتمعية مثل الحياد الكربوني وإدارة المياه، وذلك من خلال المشاريع التعاونية".

وأضاف: ينبغي لنا أن نطور طرقًا جديدة للتعاون مثل المنتديات الافتراضية والمواءمة التجارية للأعمال على الإنترنت، خاصة في ظل الوضع الاستثنائي الذي فرضته الجائحة".

من جانب آخر تنطلق يوم غد فعاليات منتدى أعمال الرؤية السعودية اليابانية 2030، الذي سيشارك فيه مجموعة من الخبراء من القطاعين العام والخاص، ومن المنتظر أن يتم خلاله استعراض الفرص الاستثمارية المتنامية داخل المملكة وقطاعات الترفيه والسياحة، والشركات الناشئة في اليابان، وتبادل المعرفة بين الخبراء اليابانيين والسعوديين فيما يتعلق بفرص التعاون في المناطق الاقتصادية والمشاريع الجديدة في المملكة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,612
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,573
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,579
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,056

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

ماجد الحربي
التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

سارة الجهني
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد
فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

حواء القرني
فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

علي آل شرمة
عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

نايف الحربي
نجدي في رجال ألمع

نجدي في رجال ألمع

حسن آل عمير
الجار والأربعون ديكًا..!

الجار والأربعون ديكًا..!

عبدالغني الشيخ
خطط على الهامش

خطط على الهامش

مها الجبر
زوجتي.. مديري العام!!

زوجتي.. مديري العام!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة