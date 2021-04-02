وأشارت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 30.357.579، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 550.169.

أمريكا تسجِّل نحو 75 ألف إصابة جديدة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-04-02 سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 74.912 إصابة مؤكدة و907 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد. وأشارت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 30.357.579، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 550.169.

02 إبريل 2021 - 20 شعبان 1442 09:58 PM

أمريكا تسجِّل نحو 75 ألف إصابة جديدة بكورونا 907 وفيات ترفع الإجمالي لأكثر من 550 ألفًا





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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 74.912 إصابة مؤكدة و907 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 30.357.579، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 550.169.