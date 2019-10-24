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طالبة سعودية تتسلّم جائزة "التربية العربي" لدول الخليج بالكويت

لتفوقها في جميع المواد الدراسية

تسلمت الطالبة حنين بنت محمد صميلي، من مجمع تحفيظ ديحمة للبنات، بمكتب تعليم صامطة بالحد الجنوبي، التابع لتعليم جازان؛ جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للطالبات المتفوقات دراسيًّا، خلال حفل نُظّم مساء، الأربعاء في دولة الكويت.

ترشحت "الصميلي" للحصول على الجائزة وتمثيل الطالبات المتميزات على مستوى المملكة بالحفل، لتفوقها في جميع المواد الدراسية.

وقدم المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، التهنئة للطالبة وأسرتها ومدرستها ولجميع منسوبي ومنسوبات التعليم بالمنطقة.

وأشاد بالمنجز الذي تحقق وبالطالبة التي تعد نموذجًا مشرفًا ومثالاً للطلاب والطالبات المتميزين والمتميزات، ومعبرًا عن فخره بما يضمه الميدان التعليمي بالمنطقة من مبدعين ومبدعات وموهوبين وموهوبات يمثلون المستقبل الأجمل لبلادنا الغالية.

وأكّد أن هذا المنجز جاء بتوفيق من الله، ثم نتيجة للدعم الكبير الذي يجده قطاع التعليم بجازان من أمير المنطقة محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز؛ حيث يحرصان على تقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلاب والطالبات وتهيئة البيئة التعليمية الجاذبة والمحفزة للإبداع.

وقال: إن الجهود الكبيرة لوزارة التعليم وخطواتها المتسارعة لتجويد المخرجات والارتقاء بالعملية، ستسهم بإذن الله في مزيد من النتائج الإيجابية للطلاب والطالبات.

يذكر أن الجائزة تهدف إلى تحقيق توجيهات ورؤى وزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج في مجال العناية بالموهوبين والمتفوقين والمبدعين من الطلاب والطالبات، وتعزيز التفوق والإبداع في صفوف أبناء وطلبة دول مجلس التعاون، وفتح أبواب المنافسة فيما بينهم، وتنمية قدراتهم ومواهبهم وإتاحة الفرصة لهم للالتقاء والتواصل، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمكتب التي تُعنى بالاهتمام بالناشئة والاستثمار في الإنسان.

جائزة "التربية العربي" مجمع تحفيظ ديحمة للبنات تعليم صامطة الكويت

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طالبة سعودية تتسلّم جائزة "التربية العربي" لدول الخليج بالكويت
سبق

تسلمت الطالبة حنين بنت محمد صميلي، من مجمع تحفيظ ديحمة للبنات، بمكتب تعليم صامطة بالحد الجنوبي، التابع لتعليم جازان؛ جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للطالبات المتفوقات دراسيًّا، خلال حفل نُظّم مساء، الأربعاء في دولة الكويت.

ترشحت "الصميلي" للحصول على الجائزة وتمثيل الطالبات المتميزات على مستوى المملكة بالحفل، لتفوقها في جميع المواد الدراسية.

وقدم المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، التهنئة للطالبة وأسرتها ومدرستها ولجميع منسوبي ومنسوبات التعليم بالمنطقة.

وأشاد بالمنجز الذي تحقق وبالطالبة التي تعد نموذجًا مشرفًا ومثالاً للطلاب والطالبات المتميزين والمتميزات، ومعبرًا عن فخره بما يضمه الميدان التعليمي بالمنطقة من مبدعين ومبدعات وموهوبين وموهوبات يمثلون المستقبل الأجمل لبلادنا الغالية.

وأكّد أن هذا المنجز جاء بتوفيق من الله، ثم نتيجة للدعم الكبير الذي يجده قطاع التعليم بجازان من أمير المنطقة محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز؛ حيث يحرصان على تقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلاب والطالبات وتهيئة البيئة التعليمية الجاذبة والمحفزة للإبداع.

وقال: إن الجهود الكبيرة لوزارة التعليم وخطواتها المتسارعة لتجويد المخرجات والارتقاء بالعملية، ستسهم بإذن الله في مزيد من النتائج الإيجابية للطلاب والطالبات.

يذكر أن الجائزة تهدف إلى تحقيق توجيهات ورؤى وزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج في مجال العناية بالموهوبين والمتفوقين والمبدعين من الطلاب والطالبات، وتعزيز التفوق والإبداع في صفوف أبناء وطلبة دول مجلس التعاون، وفتح أبواب المنافسة فيما بينهم، وتنمية قدراتهم ومواهبهم وإتاحة الفرصة لهم للالتقاء والتواصل، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمكتب التي تُعنى بالاهتمام بالناشئة والاستثمار في الإنسان.

24 أكتوبر 2019 - 25 صفر 1441
07:57 PM

طالبة سعودية تتسلّم جائزة "التربية العربي" لدول الخليج بالكويت

لتفوقها في جميع المواد الدراسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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تسلمت الطالبة حنين بنت محمد صميلي، من مجمع تحفيظ ديحمة للبنات، بمكتب تعليم صامطة بالحد الجنوبي، التابع لتعليم جازان؛ جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج للطالبات المتفوقات دراسيًّا، خلال حفل نُظّم مساء، الأربعاء في دولة الكويت.

ترشحت "الصميلي" للحصول على الجائزة وتمثيل الطالبات المتميزات على مستوى المملكة بالحفل، لتفوقها في جميع المواد الدراسية.

وقدم المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، التهنئة للطالبة وأسرتها ومدرستها ولجميع منسوبي ومنسوبات التعليم بالمنطقة.

وأشاد بالمنجز الذي تحقق وبالطالبة التي تعد نموذجًا مشرفًا ومثالاً للطلاب والطالبات المتميزين والمتميزات، ومعبرًا عن فخره بما يضمه الميدان التعليمي بالمنطقة من مبدعين ومبدعات وموهوبين وموهوبات يمثلون المستقبل الأجمل لبلادنا الغالية.

وأكّد أن هذا المنجز جاء بتوفيق من الله، ثم نتيجة للدعم الكبير الذي يجده قطاع التعليم بجازان من أمير المنطقة محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز؛ حيث يحرصان على تقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلاب والطالبات وتهيئة البيئة التعليمية الجاذبة والمحفزة للإبداع.

وقال: إن الجهود الكبيرة لوزارة التعليم وخطواتها المتسارعة لتجويد المخرجات والارتقاء بالعملية، ستسهم بإذن الله في مزيد من النتائج الإيجابية للطلاب والطالبات.

يذكر أن الجائزة تهدف إلى تحقيق توجيهات ورؤى وزراء التربية والتعليم في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج في مجال العناية بالموهوبين والمتفوقين والمبدعين من الطلاب والطالبات، وتعزيز التفوق والإبداع في صفوف أبناء وطلبة دول مجلس التعاون، وفتح أبواب المنافسة فيما بينهم، وتنمية قدراتهم ومواهبهم وإتاحة الفرصة لهم للالتقاء والتواصل، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمكتب التي تُعنى بالاهتمام بالناشئة والاستثمار في الإنسان.

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