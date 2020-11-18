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"آل الشيخ" يشارك في الاجتماع السادس لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول مجلس التعاون.. غداً

يناقش إعداد وتطوير الخطيب ووسائل التواصل ودور الوزارات للاستفادة منها

يشارك وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، يوم غد الخميس، في الاجتماع السادس للوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك عبر الاتصال المرئي، والذي تترأس دورته الحالية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

ويلقي الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، في الجلسة الافتتاحية لأعماله، كلمة المملكة في الاجتماع الذي سيناقش في دورته الحالية عدداً من الموضوعات، منها: إعداد وتطوير خطيب الجمعة، ووسائل التواصل الحديثة ودور وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في الاستفادة من هذه الوسائل.


كما سيناقش الاجتماع دور وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في الاهتمام بالأسرة وحماية النشء، وتجديد الخطاب الديني، وتعزيز اليقين بالله ومواجهة الإلحاد، بالإضافة إلى ما يستجد من أعمال، فيما سيرفع الاجتماع التوصيات النهائية لأعماله لرؤساء الدول بالمجلس.

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"آل الشيخ" يشارك في الاجتماع السادس لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول مجلس التعاون.. غداً
سبق

يشارك وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، يوم غد الخميس، في الاجتماع السادس للوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك عبر الاتصال المرئي، والذي تترأس دورته الحالية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

ويلقي الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، في الجلسة الافتتاحية لأعماله، كلمة المملكة في الاجتماع الذي سيناقش في دورته الحالية عدداً من الموضوعات، منها: إعداد وتطوير خطيب الجمعة، ووسائل التواصل الحديثة ودور وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في الاستفادة من هذه الوسائل.


كما سيناقش الاجتماع دور وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في الاهتمام بالأسرة وحماية النشء، وتجديد الخطاب الديني، وتعزيز اليقين بالله ومواجهة الإلحاد، بالإضافة إلى ما يستجد من أعمال، فيما سيرفع الاجتماع التوصيات النهائية لأعماله لرؤساء الدول بالمجلس.

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
11:16 PM

"آل الشيخ" يشارك في الاجتماع السادس لوزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية بدول مجلس التعاون.. غداً

يناقش إعداد وتطوير الخطيب ووسائل التواصل ودور الوزارات للاستفادة منها

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عبدالله العنزي - الرياض
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يشارك وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، يوم غد الخميس، في الاجتماع السادس للوزراء المسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك عبر الاتصال المرئي، والذي تترأس دورته الحالية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

ويلقي الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، في الجلسة الافتتاحية لأعماله، كلمة المملكة في الاجتماع الذي سيناقش في دورته الحالية عدداً من الموضوعات، منها: إعداد وتطوير خطيب الجمعة، ووسائل التواصل الحديثة ودور وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في الاستفادة من هذه الوسائل.


كما سيناقش الاجتماع دور وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في الاهتمام بالأسرة وحماية النشء، وتجديد الخطاب الديني، وتعزيز اليقين بالله ومواجهة الإلحاد، بالإضافة إلى ما يستجد من أعمال، فيما سيرفع الاجتماع التوصيات النهائية لأعماله لرؤساء الدول بالمجلس.

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