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31 زيارة ميدانية للمنشآت الصحية الخاصة بالأحساء

شملت 11 صيدلية و5 محال نظارات و6 مجمعات

نفّذت صحة الأحساء 31 زيارة ميدانية للتأكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها من قِبل وزارة الصحة تجاه المنشآت الخاصة، تخللت ما بين إصدار وتجديد وإلغاء، وذلك خلال الفترة من 2 - 20 من الشهر الجاري.

وشملت الزيارة 11 صيدلية، و5 محال نظارات، و6 مجمعات طبية، و4 مستشفيات، و4 مختبرات.

وأبانت (الصحة) أن النظام يسعى إلى تحفيز وتمكين القطاع الخاص عبر الحصول على البيانات والتقارير آليًّا، مما سيسهم إيجاباً في زيادة جاذبية القطاع الصحي، وتدفق الاستثمارات في القطاع الصحي وتنميتها في المملكة.

وأشارت الصحة إلى أنه بإمكان المنشآت الصحية الحصول على الخدمة، وذلك بالتسجيل في منصة (صحة) حيث تتميز بتوفير البيانات والمعلومات بدقة عالية بشكل فوري وسرعة تنفيذ وإنجاز المعاملات وتسهيل الإجراءات الإلكترونية، حيث تركز الصحة بالأحساء على الخطوات التطويرية المتبعة في الإدارة والهادفة إلى تحسين مستوى وجودة الأداء العملي والخدمات المقدمة للقطاع الصحي الخاص تماشيًا مع توجهات وزارة الصحة لتقديم أفضل الخدمات الصحية، وفقاً لرؤية المملكة 2030م.

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31 زيارة ميدانية للمنشآت الصحية الخاصة بالأحساء
سبق

نفّذت صحة الأحساء 31 زيارة ميدانية للتأكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها من قِبل وزارة الصحة تجاه المنشآت الخاصة، تخللت ما بين إصدار وتجديد وإلغاء، وذلك خلال الفترة من 2 - 20 من الشهر الجاري.

وشملت الزيارة 11 صيدلية، و5 محال نظارات، و6 مجمعات طبية، و4 مستشفيات، و4 مختبرات.

وأبانت (الصحة) أن النظام يسعى إلى تحفيز وتمكين القطاع الخاص عبر الحصول على البيانات والتقارير آليًّا، مما سيسهم إيجاباً في زيادة جاذبية القطاع الصحي، وتدفق الاستثمارات في القطاع الصحي وتنميتها في المملكة.

وأشارت الصحة إلى أنه بإمكان المنشآت الصحية الحصول على الخدمة، وذلك بالتسجيل في منصة (صحة) حيث تتميز بتوفير البيانات والمعلومات بدقة عالية بشكل فوري وسرعة تنفيذ وإنجاز المعاملات وتسهيل الإجراءات الإلكترونية، حيث تركز الصحة بالأحساء على الخطوات التطويرية المتبعة في الإدارة والهادفة إلى تحسين مستوى وجودة الأداء العملي والخدمات المقدمة للقطاع الصحي الخاص تماشيًا مع توجهات وزارة الصحة لتقديم أفضل الخدمات الصحية، وفقاً لرؤية المملكة 2030م.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
11:03 AM

31 زيارة ميدانية للمنشآت الصحية الخاصة بالأحساء

شملت 11 صيدلية و5 محال نظارات و6 مجمعات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفّذت صحة الأحساء 31 زيارة ميدانية للتأكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها من قِبل وزارة الصحة تجاه المنشآت الخاصة، تخللت ما بين إصدار وتجديد وإلغاء، وذلك خلال الفترة من 2 - 20 من الشهر الجاري.

وشملت الزيارة 11 صيدلية، و5 محال نظارات، و6 مجمعات طبية، و4 مستشفيات، و4 مختبرات.

وأبانت (الصحة) أن النظام يسعى إلى تحفيز وتمكين القطاع الخاص عبر الحصول على البيانات والتقارير آليًّا، مما سيسهم إيجاباً في زيادة جاذبية القطاع الصحي، وتدفق الاستثمارات في القطاع الصحي وتنميتها في المملكة.

وأشارت الصحة إلى أنه بإمكان المنشآت الصحية الحصول على الخدمة، وذلك بالتسجيل في منصة (صحة) حيث تتميز بتوفير البيانات والمعلومات بدقة عالية بشكل فوري وسرعة تنفيذ وإنجاز المعاملات وتسهيل الإجراءات الإلكترونية، حيث تركز الصحة بالأحساء على الخطوات التطويرية المتبعة في الإدارة والهادفة إلى تحسين مستوى وجودة الأداء العملي والخدمات المقدمة للقطاع الصحي الخاص تماشيًا مع توجهات وزارة الصحة لتقديم أفضل الخدمات الصحية، وفقاً لرؤية المملكة 2030م.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,958
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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13,731
38 مليار ..

38 مليار ..

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