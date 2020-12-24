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"قاري" ضمن قيادات العالم الأكثر تأثيرًا في طب الأسنان الاتصاليِّ

من 40 شخصية مؤثِّرة في هذا المجال حول العالم

وصفتِ الجمعيَّة الأمريكيَّة لطبِّ الأسنان الاتصالي الأستاذ المساعد في طب أسنان المجتمع بجامعة أم القرى د. آلاء قاري بالقياديَّة الأكثر تأثيرًا في مجال طب الأسنان الاتصالي للعام 2020، واختارتها ضمن قائمة أكثر من 40 شخصية مؤثِّرة في هذا المجال.

ونوهت الدكتورة قاري اهتمام الجامعة ممثَّلةً في جهود الكلية ، وحرص قياداتها على متابعة مستجدَّات طبِّ الأسنان، وتحفيز الكوادر على البحث والتطوير في المهارات والمناهج التعليمية والتقنيات المتاحة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، ومواكبة الحراك التنمويِّ في ميادين الطبِّ على مستوى العالم، مشيرةً إلى أنها تعمل على تحديث برنامج تعليميٍّ مختصٍّ بطبِّ الأسنان الاتصاليِ؛ ليكون منهجًا دراسيًّا يسهم في تأهيل الطلبة خلال مسيرتهم الجامعية على إتقان المتطلبات اللازمة في سوق العمل مستقبلًا.

ويعتمد طبُّ الأسنان الاتصاليِ على استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في تقديم الرعاية الصحية لأمراض الفم والأسنان عن بُعد، إضافة إلى استقبال الاستشارات، والتعليم وتوعية المجتمع وتثقيفه.

كما تعتبر الجمعيَّة الأمريكيَّة لطبِّ الأسنان الاتصاليِ "عن بُعد" داعمًا له وموردًا رئيسًا للمنظمات ذات العلاقة والمهنيين، ويتمحوَّر دورها حول صناعة مستقبل طبِّ الأسنان، وتعزيز شراكاته الاستراتيجية واللوجستية، بتمكين المحترفين ودعم مبادراتهم وبرامجهم التنمويَّة في هذا المجال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"قاري" ضمن قيادات العالم الأكثر تأثيرًا في طب الأسنان الاتصاليِّ
سبق

وصفتِ الجمعيَّة الأمريكيَّة لطبِّ الأسنان الاتصالي الأستاذ المساعد في طب أسنان المجتمع بجامعة أم القرى د. آلاء قاري بالقياديَّة الأكثر تأثيرًا في مجال طب الأسنان الاتصالي للعام 2020، واختارتها ضمن قائمة أكثر من 40 شخصية مؤثِّرة في هذا المجال.

ونوهت الدكتورة قاري اهتمام الجامعة ممثَّلةً في جهود الكلية ، وحرص قياداتها على متابعة مستجدَّات طبِّ الأسنان، وتحفيز الكوادر على البحث والتطوير في المهارات والمناهج التعليمية والتقنيات المتاحة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، ومواكبة الحراك التنمويِّ في ميادين الطبِّ على مستوى العالم، مشيرةً إلى أنها تعمل على تحديث برنامج تعليميٍّ مختصٍّ بطبِّ الأسنان الاتصاليِ؛ ليكون منهجًا دراسيًّا يسهم في تأهيل الطلبة خلال مسيرتهم الجامعية على إتقان المتطلبات اللازمة في سوق العمل مستقبلًا.

ويعتمد طبُّ الأسنان الاتصاليِ على استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في تقديم الرعاية الصحية لأمراض الفم والأسنان عن بُعد، إضافة إلى استقبال الاستشارات، والتعليم وتوعية المجتمع وتثقيفه.

كما تعتبر الجمعيَّة الأمريكيَّة لطبِّ الأسنان الاتصاليِ "عن بُعد" داعمًا له وموردًا رئيسًا للمنظمات ذات العلاقة والمهنيين، ويتمحوَّر دورها حول صناعة مستقبل طبِّ الأسنان، وتعزيز شراكاته الاستراتيجية واللوجستية، بتمكين المحترفين ودعم مبادراتهم وبرامجهم التنمويَّة في هذا المجال.

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
04:16 PM

"قاري" ضمن قيادات العالم الأكثر تأثيرًا في طب الأسنان الاتصاليِّ

من 40 شخصية مؤثِّرة في هذا المجال حول العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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وصفتِ الجمعيَّة الأمريكيَّة لطبِّ الأسنان الاتصالي الأستاذ المساعد في طب أسنان المجتمع بجامعة أم القرى د. آلاء قاري بالقياديَّة الأكثر تأثيرًا في مجال طب الأسنان الاتصالي للعام 2020، واختارتها ضمن قائمة أكثر من 40 شخصية مؤثِّرة في هذا المجال.

ونوهت الدكتورة قاري اهتمام الجامعة ممثَّلةً في جهود الكلية ، وحرص قياداتها على متابعة مستجدَّات طبِّ الأسنان، وتحفيز الكوادر على البحث والتطوير في المهارات والمناهج التعليمية والتقنيات المتاحة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، ومواكبة الحراك التنمويِّ في ميادين الطبِّ على مستوى العالم، مشيرةً إلى أنها تعمل على تحديث برنامج تعليميٍّ مختصٍّ بطبِّ الأسنان الاتصاليِ؛ ليكون منهجًا دراسيًّا يسهم في تأهيل الطلبة خلال مسيرتهم الجامعية على إتقان المتطلبات اللازمة في سوق العمل مستقبلًا.

ويعتمد طبُّ الأسنان الاتصاليِ على استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في تقديم الرعاية الصحية لأمراض الفم والأسنان عن بُعد، إضافة إلى استقبال الاستشارات، والتعليم وتوعية المجتمع وتثقيفه.

كما تعتبر الجمعيَّة الأمريكيَّة لطبِّ الأسنان الاتصاليِ "عن بُعد" داعمًا له وموردًا رئيسًا للمنظمات ذات العلاقة والمهنيين، ويتمحوَّر دورها حول صناعة مستقبل طبِّ الأسنان، وتعزيز شراكاته الاستراتيجية واللوجستية، بتمكين المحترفين ودعم مبادراتهم وبرامجهم التنمويَّة في هذا المجال.

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