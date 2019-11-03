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"السوق المالية" توافق على تسجيل وطرح أسهم "أرامكو" للاكتتاب العام

"الهيئة" أكّدت أنه سيتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تسجيل وطرح جزءٍ من أسهمها للاكتتاب العام؛ موضحة أنه سيتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب.

وقالت "الهيئة"، صباح اليوم: تحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

إن قرار الاكتتاب من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يُفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

وتابعت: يجب ألا ينظر إلى موافقة "الهيئة" على الطلب، على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار "الهيئة" بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تمّ الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وأضافت: تعد موافقة "الهيئة" على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرارها، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

السوق المالية هيئة السوق المالية أرامكو السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السوق المالية" توافق على تسجيل وطرح أسهم "أرامكو" للاكتتاب العام
سبق

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تسجيل وطرح جزءٍ من أسهمها للاكتتاب العام؛ موضحة أنه سيتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب.

وقالت "الهيئة"، صباح اليوم: تحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

إن قرار الاكتتاب من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يُفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

وتابعت: يجب ألا ينظر إلى موافقة "الهيئة" على الطلب، على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار "الهيئة" بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تمّ الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وأضافت: تعد موافقة "الهيئة" على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرارها، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
08:33 AM
اخر تعديل
03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
09:51 AM

"السوق المالية" توافق على تسجيل وطرح أسهم "أرامكو" للاكتتاب العام

"الهيئة" أكّدت أنه سيتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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22,815

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) تسجيل وطرح جزءٍ من أسهمها للاكتتاب العام؛ موضحة أنه سيتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب.

وقالت "الهيئة"، صباح اليوم: تحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

إن قرار الاكتتاب من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يُفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

وتابعت: يجب ألا ينظر إلى موافقة "الهيئة" على الطلب، على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار "الهيئة" بالموافقة على الطلب يعني أنه قد تمّ الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وأضافت: تعد موافقة "الهيئة" على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرارها، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

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