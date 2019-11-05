النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شخصيتان سعوديتان تنالان جائزة "أبطال رسل السلام".. سفيرين للعالم

ضمن 12 شخصية من أصل 80 مشاركًا يمثلون 38 جمعية وهيئة كشفية

منحت المنظمة الكشفية العالمية، جائزة أبطال رسل السلام لعام 2019، لشخصيتين سعوديتين؛ ليكونا سفيريْن لنشر ثقافة السلام عالميًّا؛ حيث تم منحها للقائد الكشفي معاذ النجيفان، والمرشدة نجود الشمري؛ وذلك ضمن 12 شخصية من أصل 80 شاركوا في الجائزة، يمثلون 38 جمعية واتحادًا وهيئةً كشفية حول العالم.

جاء ذلك في ختام حفل الجائزة الذي أقيم يوم أمس بالكويت برعاية الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد الجبري، ونائب مدير المكتب الإقليمي الكشفي العربي رفعت السباعي، وعدد من الشخصيات من المنظمة الكشفية العالمية والصندوق الكشفي العالمي.

وقال رئيس اللجنة الكشفية العربية الدكتور عبدالله الطريجي: الفاعلية تَضَمّنت تكريم سفراء العمل التطوعي والإنساني والتنمية المستدامة.

وأضاف: تَقَدم أكثر من 30 ألف كشاف لنيْل الجائزة، ووقع الاختيار على استضافة دولة الكويت لتدريب هؤلاء السفراء ليجوبوا العالم لنشر السلام وثقافة العمل التطوعي.

وأردف: جاء ذلك ضمن توصيات المؤتمر الكشفي العربي الـ29 الذي عُقد في مدينة شرم الشيخ المصرية خلال أكتوبر الماضي؛ دعمًا لتبادل الخبرات بين الشباب.

وأعرب "النجيفان والشمري"، عن اعتزازهما بمنحهما تلك الجائزة العالمية؛ كشخصيتين من المملكة منبع الإسلام القائم على السلام؛ آملين أن يكونوا خير رسل سلام في مهمتهم القادمة.

من جانبه، هنّأ "الحربي" الشخصيتين، مؤملًا أن تُسهما في بناء ثقافة السلام بين الشعوب، وتحقيق أهداف المشروع الكشفي العالمي رسل السلام، الذي انطلق من المملكة وبدعم من حكومتها، مقدمًا شكره لرئيس الجمعية الدكتور حمد آل الشيخ، ولنائبه الدكتور عبدالله الفهد، على الدعم والتشجيع والمتابعة التي يجدونها؛ مما جعل الجمعية تتصدر المشهد الكشفي العالمي في كثير من المحافل العالمية.

أبطال رسل السلام شخصيتين سعوديتين المنظمة الكشفية العالمية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شخصيتان سعوديتان تنالان جائزة "أبطال رسل السلام".. سفيرين للعالم
سبق

منحت المنظمة الكشفية العالمية، جائزة أبطال رسل السلام لعام 2019، لشخصيتين سعوديتين؛ ليكونا سفيريْن لنشر ثقافة السلام عالميًّا؛ حيث تم منحها للقائد الكشفي معاذ النجيفان، والمرشدة نجود الشمري؛ وذلك ضمن 12 شخصية من أصل 80 شاركوا في الجائزة، يمثلون 38 جمعية واتحادًا وهيئةً كشفية حول العالم.

جاء ذلك في ختام حفل الجائزة الذي أقيم يوم أمس بالكويت برعاية الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد الجبري، ونائب مدير المكتب الإقليمي الكشفي العربي رفعت السباعي، وعدد من الشخصيات من المنظمة الكشفية العالمية والصندوق الكشفي العالمي.

وقال رئيس اللجنة الكشفية العربية الدكتور عبدالله الطريجي: الفاعلية تَضَمّنت تكريم سفراء العمل التطوعي والإنساني والتنمية المستدامة.

وأضاف: تَقَدم أكثر من 30 ألف كشاف لنيْل الجائزة، ووقع الاختيار على استضافة دولة الكويت لتدريب هؤلاء السفراء ليجوبوا العالم لنشر السلام وثقافة العمل التطوعي.

وأردف: جاء ذلك ضمن توصيات المؤتمر الكشفي العربي الـ29 الذي عُقد في مدينة شرم الشيخ المصرية خلال أكتوبر الماضي؛ دعمًا لتبادل الخبرات بين الشباب.

وأعرب "النجيفان والشمري"، عن اعتزازهما بمنحهما تلك الجائزة العالمية؛ كشخصيتين من المملكة منبع الإسلام القائم على السلام؛ آملين أن يكونوا خير رسل سلام في مهمتهم القادمة.

من جانبه، هنّأ "الحربي" الشخصيتين، مؤملًا أن تُسهما في بناء ثقافة السلام بين الشعوب، وتحقيق أهداف المشروع الكشفي العالمي رسل السلام، الذي انطلق من المملكة وبدعم من حكومتها، مقدمًا شكره لرئيس الجمعية الدكتور حمد آل الشيخ، ولنائبه الدكتور عبدالله الفهد، على الدعم والتشجيع والمتابعة التي يجدونها؛ مما جعل الجمعية تتصدر المشهد الكشفي العالمي في كثير من المحافل العالمية.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
12:26 PM

شخصيتان سعوديتان تنالان جائزة "أبطال رسل السلام".. سفيرين للعالم

ضمن 12 شخصية من أصل 80 مشاركًا يمثلون 38 جمعية وهيئة كشفية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
886

منحت المنظمة الكشفية العالمية، جائزة أبطال رسل السلام لعام 2019، لشخصيتين سعوديتين؛ ليكونا سفيريْن لنشر ثقافة السلام عالميًّا؛ حيث تم منحها للقائد الكشفي معاذ النجيفان، والمرشدة نجود الشمري؛ وذلك ضمن 12 شخصية من أصل 80 شاركوا في الجائزة، يمثلون 38 جمعية واتحادًا وهيئةً كشفية حول العالم.

جاء ذلك في ختام حفل الجائزة الذي أقيم يوم أمس بالكويت برعاية الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد الجبري، ونائب مدير المكتب الإقليمي الكشفي العربي رفعت السباعي، وعدد من الشخصيات من المنظمة الكشفية العالمية والصندوق الكشفي العالمي.

وقال رئيس اللجنة الكشفية العربية الدكتور عبدالله الطريجي: الفاعلية تَضَمّنت تكريم سفراء العمل التطوعي والإنساني والتنمية المستدامة.

وأضاف: تَقَدم أكثر من 30 ألف كشاف لنيْل الجائزة، ووقع الاختيار على استضافة دولة الكويت لتدريب هؤلاء السفراء ليجوبوا العالم لنشر السلام وثقافة العمل التطوعي.

وأردف: جاء ذلك ضمن توصيات المؤتمر الكشفي العربي الـ29 الذي عُقد في مدينة شرم الشيخ المصرية خلال أكتوبر الماضي؛ دعمًا لتبادل الخبرات بين الشباب.

وأعرب "النجيفان والشمري"، عن اعتزازهما بمنحهما تلك الجائزة العالمية؛ كشخصيتين من المملكة منبع الإسلام القائم على السلام؛ آملين أن يكونوا خير رسل سلام في مهمتهم القادمة.

من جانبه، هنّأ "الحربي" الشخصيتين، مؤملًا أن تُسهما في بناء ثقافة السلام بين الشعوب، وتحقيق أهداف المشروع الكشفي العالمي رسل السلام، الذي انطلق من المملكة وبدعم من حكومتها، مقدمًا شكره لرئيس الجمعية الدكتور حمد آل الشيخ، ولنائبه الدكتور عبدالله الفهد، على الدعم والتشجيع والمتابعة التي يجدونها؛ مما جعل الجمعية تتصدر المشهد الكشفي العالمي في كثير من المحافل العالمية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,701
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,958
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,373
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,592

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد
الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني
الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

الاتحـاد لا يحتاج لمحترفين..!!

محمد الصيـعري
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت
متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة